Ngày 24/5, nguồn tin từ UBND xã Xuân Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm tại khu vực sông Ba Nái.

Nạn nhân là em H.M.C. (10 tuổi, học sinh lớp 4E, Trường tiểu học Xuân Lộc).

Đi tắm sông, một học sinh lớp 4 đuối nước thương tâm. (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, vào khoảng 17h30 ngày 23/5, em H.M.C. cùng bạn rủ nhau ra sông Ba Nái (xã Xuân Lộc) để tắm. Trong lúc tắm, không may em C. gặp phải khu vực nước sâu nên đã bị tử vong do đuối nước.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa thi thể em C. lên bờ và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục.

