Tắm sông Đa Độ, thiếu nhi 14 tuổi thiệt mạng do đuối nước

Cụ thể, vào khoảng 16h30 phút ngày 19/5, cháu T.P.N (14 tuổi, trú tại Quán Rẽ , Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng) ra khu vực sông Đa Độ, đoạn chảy qua thôn Phủ Niệm 3, Thái Sơn, An Lão để tắm, sau đó bị đuối nước và mất tích.

Lúc 17h50 phút ngày 19/5, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông (Đội 5) Công an thành phố Hải Phòng nhận được thông tin từ Trung tâm chỉ huy chữa cháy có 1 người đuối nước, mất tích tại khu vực sông Đa Độ ở địa chỉ Thôn Phủ Niệm 3. Ngay lập tức, Đội 5 đã điều 1 xe cứu nạn, cứu hộ dưới nước, 1 xuồng hơi cùng 8 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

...

Đến 0h45 phút ngày 20/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân, bàn giao Công an huyện An Lão tiến hành khám nghiệm điều tra theo quy định.

Do thời tiết nóng, tại nhiều khu vực gần sông, người lớn, trẻ em đã ra bơi lội để giải nhiệt dẫn đến số ca tử vong do đuối nước gia tăng. Người dân cần lưu ý, hết sức cẩn thận để bảo đảm an toàn, nhất là đối với trẻ em.

