Đi cứu hộ lũ về, chàng trai sốc vì nhà trọ ngập, thiệt hại 150 triệu

Căn nhà thuê của Lê Văn Huỳnh ngập nặng, hư hại tài sản.

Sinh ra và lớn lên ở Huế, Lê Văn Huỳnh (sinh năm 1997) chưa từng chứng kiến trận lụt nào nghiêm trọng như những ngày qua. Lòng như lửa đốt khi thấy nhiều nơi bị ngập sâu, người dân kêu cứu, anh xin tham gia đội cứu hộ bằng cano của anh Nguyễn Quân Dũng từ Nghệ An vào hỗ trợ từ ngày 27/10.

Trước khi đi, Huỳnh đã kê cao đồ đạc, giường tủ trong căn nhà thuê ở gần trung tâm thành phố. Nghĩ rằng nhà ở khu vực cao, chưa từng ngập nước, anh an tâm, nghĩ rằng nếu lũ có lên cũng chỉ mấp mé cửa nhà hoặc ngập vài chục cm.

Liên tục trong 3-4 ngày, Huỳnh và thành viên đội cứu hộ di chuyển nhiều địa điểm hỗ trợ sơ tán người dân, tiếp tế lương thực cho vùng bị cô lập. Mỗi ngày, điện thoại anh nhận hàng chục cuộc gọi cầu cứu, khiến anh cứ thế cuốn theo mà không có thời gian nghĩ về căn nhà mình. Từ Huế, đoàn lại di chuyển sang Quảng Nam (cũ) ứng cứu.

"Tôi chỉ mang theo ít quần áo để thay và chiếc điện thoại. Đến tối 30/10, khi tình hình tạm ổn, tôi mới trở về nhà xem xét khi nghe tin nước dâng ở khu nhà mình", Huỳnh kể với Tri Thức - Znews.

Nhiều thiết bị điện tử đắt tiền của Huỳnh bị hư hỏng do nước ngập.

Về đến nơi lúc 23h, Huỳnh sững người khi thấy nhà ngập cả mét, gần như tất cả đồ đạc đã chìm trong biển nước. Là quay phim, anh chết lặng khi nghĩ đến dàn PC, laptop, máy ảnh phục vụ công việc cùng nhiều đồ điện tử, gia dụng, xe máy trị giá hàng trăm triệu đồng.

"Tôi còn một chiếc laptop, một thiết bị thu âm mượn người quen chưa kịp trả nay cũng đã chìm sâu. Tôi ước tính tổng thiệt hại tất cả đồ đạc khoảng 150 triệu đồng", anh ngậm ngùi.

Mệt lả sau nhiều ngày hỗ trợ người khác, hơn hai ngày nay, Lê Văn Huỳnh lại tiếp tục lau dọn nhà cửa, đồ đạc khi nước dần rút. Trừ một số món bằng nhựa, anh cho biết gần như đồ dùng đã hư hỏng, không thể cứu vãn.

...

Thậm chí, vì đồ đem theo những ngày đi cứu hộ chưa kịp giặt phơi, anh phải đi mua tạm một bộ đồ mặc vì quần áo đã bẩn. Có bữa, anh ăn tạm mì gói được người khác cho, có bữa nhờ bạn chở ra hàng cơm ở khu vực không ngập lụt.

Chàng trai Huế không hối hận khi quyết định tham gia đội cứu hộ vùng lũ dù chính nhà mình bị ngập.

Dù xót xa trước thiệt hại tài chính, Huỳnh khẳng định không hối hận khi quyết định tham gia đội cứu hộ giúp đỡ đồng bào. Anh quan niệm "còn người là còn của", tài sản mất đi có thể kiếm lại, nhưng mạng người thì không.

Chia sẻ thêm về những ngày tham gia cứu hộ, Lê Văn Huỳnh cho biết các thành viên luôn phải chạy đua với thời gian, nhiều lần đối mặt những khoảnh khắc nguy hiểm.

Một lần, anh và một thành viên đưa bà bầu đi sinh con giữa đêm, khi trở về gặp nước chảy xiết, cano tông vào cột mốc đường, bị nổ phao. Điện thoại hết pin, hai người phải bơi ngược dòng nước, kéo cano đến một chân cầu cách đó khá xa rồi ngủ lại, chờ trời sáng gọi người tới ứng cứu.

Dù đắp người bằng áo mưa, áo phao, Huỳnh và đồng đội vẫn rét run, không thể ngủ vì người ướt sũng, nhiễm lạnh.

Lần thứ hai bị thủng cano, Huỳnh và thành viên nhóm cũng phải lội nước khoảng 6 km để tìm đường về, kiệt sức vì mệt.

"Thực sự đây sẽ là những ký ức tôi không thể nào quên trong cuộc đời", anh bày tỏ.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn