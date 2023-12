Đèo Đất thông tuyến, Cửa khẩu Cầu Treo nhộn nhịp trở lại

Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh



Đầu tháng 8/2023, mưa lũ khiến một khối lượng rất lớn đất đá, cây cối từ trên núi cao đổ sập xuống chắn ngang Quốc lộ 8, vùi lấp nhiều xe ô tô con, xe khách, phương tiện vận tải. Kể từ đó đến nay, hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách từ Lào về Việt Nam và ngược lại cơ bản bị gián đoạn, gây nhiều khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Sạt lở nghiêm trọng tại Đèo Đất (Lào) đầu tháng 8/2023



Sau khi sự cố xảy ra, các cơ quan, lực lượng chức năng của nước bạn Lào đã nỗ lực khắc phục, dời dọn đất đá, cây cối bị sạt lở. Đến thời điểm này, những vị trí bị sạt lở nghiêm trọng đã cơ bản được xử lý, khắc phục xong, các phương tiện vận tải cỡ lớn đã có thể lưu thông trở lại bình thường.

“Đèo Đất bị sạt lở nghiêm trọng, đời sống, việc làm hết sức khó khăn, vì một thời gian dài các phương tiện vận tải không thể sang nước bạn Lào để vận chuyển hàng hóa. Hiện nay Đèo Đất đã thông tuyến, chúng tôi chở mặt hàng sắn lát từ Lào về Việt Nam cơ bản thuận lợi, an toàn”, lái xe Nguyễn Văn Tuấn quê ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An vui mừng chia sẻ.

Những ngày gần đây hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại



Quốc lộ 8 là tuyến giao thông huyết mạch nối Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo của tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Bôlykhămxay nước bạn Lào. Trước khi Đèo Đất bị sạt lở, trên tuyến đường này luôn nhộn nhịp người và phương tiện qua lại. Đặc biệt là hoạt động kinh doanh vận tải với các mặt hàng truyền thống như: sắn lát, quặng sắt, nước giải khát…thường xuyên sôi động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Có thể thấy, vụ sạt lở tại Đèo Đất (Lào) đã gây ảnh hưởng, tác động không hề nhỏ đến nghề kinh doanh vận tải hàng hóa và nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Theo thống kê của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, từ tháng 8 đến nay đơn vị chỉ mở 1.686 tờ khai thông quan (giảm 12% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 60 triệu USD (giảm 32,6% so với cùng kỳ năm 2022).

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo làm thủ tục thông quan cho doanh nghiệp



Phó Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo Nguyễn Tiến Sơn cho biết, sạt lở tại Đèo Đất được xử lý, khắc phục, hoạt động xuất nhập khẩu bắt đầu sôi động trở lại. Đơn vị tiếp tục tăng cường hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong thực hiện thủ tục thông quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước.

Thời điểm Đèo Đất bị sạt lở nghiêm trọng, các phương tiện vận tải cỡ lớn chủ yếu lựa chọn đi đường Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An). Do vậy, Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo khá vắng vẻ suốt thời gian dài, hoạt động thông thương qua lại chủ yếu là khách du lịch, lao động phổ thông và xe vận tải cỡ nhỏ chở hàng hóa thông thường.

Các lực lượng chức năng ở Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phối hợp kiểm soát người, phương tiện hàng hóa



Trao đổi với phóng viên, Đại úy Bùi Song Anh- Phó trạm Trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, hiện nay bình quân mỗi ngày có khoảng 500 lượt phương tiện và khoảng 1.100 lượt người làm thủ tục xuất nhập cảnh. Đây là tín hiệu vui, tích cực sau khi sạt lở ở khu vực Đèo Đất (Lào) được xử lý, thông tuyến.

“Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn khu vực biên giới, cửa khẩu. Thường xuyên chia sẻ, động viên các doanh nghiệp, lái xe, người lao động chủ động phòng tránh sạt lở đất, đảm bảo an toàn, góp phần kết nối thông thương giữa hai nước Việt Nam- Lào anh em”, Đại úy Bùi Song Anh thông tin.

