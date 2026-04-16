Đề nghị đình chỉ giáo viên phạt học sinh phải tự dùng kim chích vào tay

Theo phản ánh của phụ huynh có con học lớp 3 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát), ngày 13/4, thấy con đi học về có biểu hiện mệt và không vui, gặng hỏi thì con nói do không thắt khăn quàng nên bị cô giáo phạt bằng cách chích kim tiêm vào tay. Con sợ hãi. Sau khi nghe con nói như vậy, phụ huynh rất bàng hoàng với hình phạt lạ lùng này của giáo viên và lo lắng con bị lây bệnh nguy hiểm nên đã báo sự việc với ban giám hiệu nhà trường.

Một số học sinh khác mỗi khi vi phạm như nói chuyện, không ngủ trưa, vi phạm nội quy trong lớp đều bị cô giáo phạt.

Trao đổi với phóng viên, cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh xác nhận vụ việc xảy ra ở lớp 3/6, giáo viên liên quan là cô L.T.M.

Ngay khi nhận phản ánh từ phụ huynh học sinh, ban giám hiệu nhà trường đã làm việc với giáo viên và phụ huynh. Xác định có 5 học sinh vi phạm đã bị cô L.T.M. phạt bằng cách phải tự tiêm chích vào tay mình.

Tại buổi làm việc, cô L.T.M. cho biết đã mua ống kim tiêm về để sử dụng cho con bị bệnh. Hôm sau, cô M. đem đến lớp học để trên bàn dạy học của mình. Cô M. nói với các học sinh: "Bạn nào vi phạm, không ngoan thì tự cầm kim tiêm vào tay mình, chứ cô không tiêm vào tay các em".

Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cho biết, đây là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp những điều giáo viên không được làm, xâm phạm đến sức khỏe, thân thể của các em. Giáo viên sai nghiêm trọng, suy nghĩ lệch lạc về cách giáo dục trẻ, vi phạm quyền trẻ em.

Nhà trường đã yêu cầu cô L.T.M. làm bản kiểm điểm. Đồng thời cho biết sẽ xử lý nghiêm vụ việc, đề nghị đình chỉ, không cho giáo viên đứng lớp và chuyển sang nhiệm vụ khác.

Nhà trường cũng sẽ nhắc nhở toàn thể giáo viên trong trường, chú ý các vấn đề giáo viên không được làm, bảo vệ sức khỏe của học sinh, chấp hành đúng quy định của ngành giáo dục.



Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: cand.com.vn