Vụ giáo viên ‘t.á.c đ.ộ.n.g’ vào t.r.ẻ 4 tuổi ở Hà Tĩnh: Gia đình chấp nhận lời xin lỗi của giáo viên

Như Báo Đại đoàn kết đã phản ánh, tối 13/4, mạng xã hội Facebook xuất hiện video ghi lại cảnh cô L.T.T.N (Trường Mầm non Bắc Hà, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) dùng 2 tay “tác động” vào bé trai 4 tuổi ngồi hàng đầu.

Trường Mầm non Bắc Hà, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: HN.



Sáng 14/4, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà tạm đình chỉ cô L.T.T.N 2 ngày để tìm hiểu rõ sự việc. Cùng ngày, gia đình bé trai đã làm việc với nhà trường, đại diện chính quyền địa phương, lực lượng chức năng phường Thành Sen.

Theo trình bày của cô L.T.T.N, chiều 13/4 trong lúc tổ chức cho các cháu hoạt động vui chơi “rung chuông vàng”, cô N. thấy cháu không tập trung nên đã có hành động ôm vào hai bên đầu cháu lắc mạnh nói “sao con không chịu tập trung”.

Nguyên nhân là bản thân cô N. vừa trải qua đợt điều trị bệnh, không thể nói to được nên đã có hành động như thế để nhắc nhở chứ không có tác động vật lý hay có hành vi bạo hành.

Qua sự việc kể trên, cô N. nhận thấy đây là tác phong không phù hợp với yêu cầu chuẩn mực trong chăm sóc và giáo dục trẻ, phản cảm nên thành thật xin lỗi phụ huynh và hứa sẽ rút kinh nghiệm.

Quang cảnh buổi làm việc giữa các bên liên quan. Ảnh: TA.

Trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, anh T.T.A (bố của bé trai 4 tuổi) cho biết: Tại buổi làm việc, cô giáo L.T.T.N đã tường trình lại sự việc đồng thời thành thật xin lỗi con tôi và gia đình, mong chúng tôi chia sẻ với giáo viên và nhà trường, chúng tôi đã chấp nhận lời xin lỗi đó.

“Quan điểm của vợ chồng chúng tôi rất rõ ràng, không chạy theo dư luận mà chú trọng đến con của mình. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi để con ở nhà theo dõi và nhận thấy cháu vẫn vui chơi bình thường. Chúng tôi không cho ai tiếp xúc để gặng hỏi cháu mà lặng lẽ quan sát, dõi theo con. Nhận thấy con không có gì bất thường và cô giáo cũng thành thật xin lỗi nên chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với cô. Qua sự việc này, chúng tôi hy vọng sẽ không có việc tương tự xảy ra ở bất cứ đâu nữa”, anh T.T.A chia sẻ.

Anh T.T.A bày tỏ mong muốn sự việc được lực lượng chức năng xem xét thấu đáo, khách quan trên tinh thần nhân văn mang tính giáo dục và nhà trường rút kinh nghiệm, có hình thức xử lý phù hợp. Trên Facebook, anh T.T.A đã xóa video cùng nội dung đã chia sẻ trước đó.

Đại diện Trường Mầm non Bắc Hà cũng bày tỏ, mong phụ huynh cùng chia sẻ và xin rút kinh nghiệm, tiếp tục siết chặt quản lý để không xảy ra những hành vi như trên.

Tại cuộc họp về sự việc, bà Trần Thị Thủy Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho rằng cô N. đã có hành vi chưa phù hợp với chuẩn mực sư phạm. Yêu cầu nhà trường tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tại các lớp học; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, đảm bảo môi trường học đường thực sự an toàn thân thiện.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết