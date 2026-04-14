Tạm đình chỉ giáo viên nghi ‘tác động’ b.é t.r.a.i 4 tuổi ở Hà Tĩnh

Tối 13/4, tài khoản mạng xã hội Facebook T.T.A. đăng tải video kèm nội dung: “Con mình đi học mà bị như thế này. Mà mình không biết. Tối nay phụ huynh khác gửi tin nhắn cho mới biết. Hèn chi khiếp đi học. Mà đi về nhiều khi vưa trợt với bầm dập. Để xem mai nhà trường giải thích ra sao?”

Hình ảnh chụp lại từ video do bố của bé trai 4 tuổi đăng trên Facebook. Ảnh chụp màn hình.



Ngay sau khi video đăng tải đã có hàng nghìn ý kiến bình luận cùng hàng trăm lượt chia sẻ. Theo nội dung video, trong giờ học của trẻ mầm non có 3 giáo viên đang quản lý lớp, bất ngờ một cô giáo chạy lại dùng 2 tay “tác động” vào bé trai ngồi hàng đầu. Khi bị cô “tác động”, bé trai lùi lại, 2 tay dơ lên mặt để tự vệ. Ít giây sau, bé trai tiếp tục ngồi lại chỗ của mình để học.

Theo tìm hiểu của PV báo Đại đoàn kết, sự việc xảy ra lúc 16 giờ 11 phút ngày 13/4, tại lớp 4 tuổi, Trường Mầm non Bắc Hà.

Trường Mầm non Bắc Hà. Ảnh: HN.





Sáng 14/4, bà Lê Thị Vân Anh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà cho biết: Tối qua và sáng nay, cô và giáo viên trong trường đã liên hệ với phụ huynh trẻ và đến nhà để thăm hỏi cũng như tìm hiểu sự việc, tuy nhiên không gặp được. “Phụ huynh hẹn nhà trường sẽ trực tiếp làm việc vào sáng nay”, cô Lê Thị Vân Anh nói.

... Bé trai đưa 2 tay lên để tự vệ. Ảnh chụp lại video.



Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà, hiện tại, nhà trường đang tạm đình chỉ giảng dạy đối với giáo viên L.T.T.N. và mời chính quyền địa phương, Công an phường đến để điều tra, làm rõ sự việc. “Quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che, dung túng cho bất cứ hành động sai trái nào”, cô Lê Thị Vân Anh khẳng định.

Trao đổi qua điện thoại, anh T.T.A. (phụ huynh bé trai trong clip) cho biết: Sáng nay (14/4), gia đình cho cháu nghỉ học ở nhà và gia đình sẽ làm việc cụ thể với nhà trường. Nói về tình trạng của cháu bé, anh T.T.A. chia sẻ: “Hiện tại cháu bình thường”.

Your browser does not support the video tag.

Camera ghi lại cảnh cô L.T.T.N "tác động" bé trai 4 tuổi. Video: HN.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết