Đây là 5 mẫu sedan giá rẻ, ăn khách bậc nhất ở Việt Nam hiện nay

Honda City

Honda City 2025 là lựa chọn lý tưởng cho người dùng yêu thích thiết kế thể thao, không gian rộng rãi và khả năng vận hành mạnh mẽ với động cơ 1.5L DOHC i-VTEC. Cả ba phiên bản G, L và RS đều được trang bị gói an toàn tiên tiến Honda SENSING, mang đến trải nghiệm lái an toàn vượt trội. Dù mới ra mắt, City đã nhanh chóng ghi dấu ấn với giải thưởng “Xe cỡ B của năm 2023” do VnExpress bình chọn.

Ngoại thất được thiết kế thể thao, hiện đại hơn với cản trước tinh chỉnh và chi tiết phản quang ngang, đi kèm 6 tùy chọn màu sắc phù hợp đa dạng phong cách. Nội thất tiện nghi như “một chiếc nhà di động”, với màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 4 loa (G) và 8 loa (RS), bảng đồng hồ analog tích hợp màn hình 4.2 inch, điều hòa tự động (L, RS) hoặc chỉnh cơ (G), cửa gió hàng ghế sau (L, RS), ghế sau gập 60:40 (RS), khoang hành lý rộng và cổng sạc 12V tiện lợi.

Honda City 2025 vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ 5,6 lít/100km, nhờ chế độ ECON Mode và ECO Coaching. Xe sử dụng hộp số CVT, hệ thống treo hiện đại, phanh đĩa trước (và sau trên bản cao cấp), mang lại cảm giác lái ổn định, êm ái. Trang bị trợ lực lái điện và khởi động bằng nút bấm giúp tăng sự tiện dụng và thoải mái khi sử dụng hàng ngày.

Về an toàn, xe nổi bật với khung hấp thụ lực G-CON, 6 túi khí (RS), cùng các hệ thống hỗ trợ như VSA, ABS, EBD và BA. Đặc biệt, Honda City đã đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP, khẳng định khả năng bảo vệ vượt trội.

Về tổng thể, Honda City 2025 là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách, tiện nghi và an toàn, với mức giá niêm yết từ 559–599 triệu đồng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Hyundai Accent

Hyundai Accent 2025 chính thức ra mắt tại Việt Nam, là bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ thứ 5 với nhiều thay đổi đáng chú ý. Xe được phân phối với 4 phiên bản (1.5 MT, 1.5 AT Tiêu chuẩn, 1.5 AT Đặc biệt, 1.5 AT Cao cấp) và 7 tùy chọn màu sắc đa dạng. Dòng xe này có giá niêm yết dao động từ 439-569 triệu đồng.

Accent 2025 có kích thước lớn hơn thế hệ trước, mang lại không gian rộng rãi và thoải mái hơn. Thiết kế ngoại thất hiện đại với đèn LED 3D vi cá, cản sau thể thao và chi tiết sắc sảo lấy cảm hứng từ Elantra, Sonata. Vành xe tùy chọn 15 hoặc 16 inch tùy phiên bản, tăng tính thẩm mỹ và năng động.

Nội thất được nâng cấp với tông màu đen – be sang trọng, vô-lăng 2 chấu bọc da, màn hình nối dài hiện đại, điều hòa tự động, ghế da (trên bản cao) và đặc biệt là tính năng làm mát ghế trước – lần đầu có mặt trong phân khúc B. Hệ thống giải trí với 6 loa, các nút điều khiển tiện ích và đồng hồ bán điện tử LCD 4,2 inch hiện đại hơn các đối thủ.

Hyundai Accent 2025 sử dụng động cơ SmartStreamG 1.5L, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144Nm, kết hợp hộp số sàn hoặc CVT, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Về an toàn, xe trang bị đầy đủ các tính năng như ABS, EBD, ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), chìa khóa mã hóa, và đặc biệt là hệ thống Hyundai SmartSense trên bản cao với cảnh báo lệch làn, điểm mù, chống va chạm sau... Phiên bản cao cấp nhất có tới 6 túi khí, nâng cao mức độ bảo vệ.

Với thiết kế hiện đại, tiện nghi cao cấp, nhiều trang bị vượt trội và giá bán dễ tiếp cận, Hyundai Accent 2025 là mẫu sedan hạng B đáng chú ý, thiết lập lại cuộc chơi trong phân khúc và mang đến lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng Việt.

Toyota Vios

Toyota Vios chinh phục người dùng với diện mạo thể thao, cụm đèn LED sắc nét, đầu xe góc cạnh tạo hiệu ứng 3D, thân xe dập nổi khỏe khoắn và mâm hợp kim 15 inch đầy năng động. Bên trong, khoang lái hiện đại với vô-lăng bọc da, màn hình Optitron, điều hòa làm mát nhanh và ghế bọc da thoáng khí (trên bản cao cấp). Ghế sau gập 60:40, tích hợp tựa tay và khay đựng cốc tiện lợi.

...

Xe còn được trang bị loạt tiện nghi thông minh như màn hình giải trí nối dài, âm thanh 6 loa, cổng sạc USB cho cả hàng ghế sau, camera lùi, cảm biến sau và hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp (EBS).

Vận hành êm ái nhờ động cơ 2NR-FE kết hợp hộp số CVT và công nghệ Dual VVT-i, cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Khối động cơ này cho phép Vios đạt công suất tối đa 107 mã lực tại 6000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140Nm tại 4200 vòng/phút.Hệ thống an toàn đầy đủ gồm ABS, EBD, ESP, HAC và 6 túi khí trên bản cao cấp.

Nhìn chung, Toyota Vios là mẫu sedan cân bằng giữa thiết kế, tiện nghi và an toàn, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng hiện đại. Hiện tại dòng sedan này có giá niêm yết dao động từ 458-545 triệu đồng.

Mazda2 2025

Mazda 2 2025 mang đậm tinh thần “Car As Art” với đầu xe tinh chỉnh, lưới tản nhiệt tổ ong viền crôm, đèn LED sắc sảo và cản trước thể thao. Thân xe liền mạch với đường dập nổi duy nhất, mâm 16 inch đa nan mới, đuôi xe tích hợp cảm biến và camera lùi.

Khoang nội thất hiện đại xoay quanh người lái với vô-lăng 3 chấu, màn hình cảm ứng 7 inch, Mazda Connect hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Ghế da thoáng khí (bản cao cấp), ghế lái chỉnh 6 hướng, khoang sau rộng rãi với hàng ghế gập 60:40, cốp xe đạt 440 lít (sedan) và 280 lít (hatchback).

Xe trang bị điều hòa tự động, âm thanh 6 loa, lẫy chuyển số, HUD hiển thị tốc độ, gương chống chói và Cruise Control. Động cơ SkyActiv-G 1.5L cho công suất 110 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và công nghệ GVC Plus giúp vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu.

Bản Premium nổi bật với các công nghệ an toàn như cảnh báo điểm mù (BSM), đèn pha thích ứng (ALH), cảnh báo lệch làn, phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh thông minh trước/sau và 6 túi khí.

Mazda cũng cung cấp nhiều phụ kiện chính hãng như bạt phủ xe, khay hành lý, bơm lốp, bộ hỗ trợ khẩn cấp… với giá từ 300.000 VNĐ (đã bao gồm VAT).

Mazda 2 2025 là lựa chọn tối ưu cho người dùng trẻ hiện đại yêu thích thiết kế tinh tế, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành vượt trội trong phân khúc B. Hiện dòng xe này có giá niêm yết dao động từ 398-544 triệu đồng.

Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage 2025 là mẫu sedan 5 chỗ thương hiệu Nhật Bản, tiếp tục cạnh tranh với Kia Soluto, Hyundai i10 và Toyota Vios. Phiên bản mới vẫn giữ phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng với lưới tản nhiệt hình chữ X mạ crôm. Bản số tự động có thêm viền đỏ tăng nhận diện, trong khi bản số sàn không có chi tiết này. Đèn trước LED Projector trang bị trên bản tự động, bản số sàn dùng đèn Halogen.

Xe sở hữu mâm hợp kim 2 tông màu 15 inch, phanh trước dạng đĩa, sau dạng tang trống. Attrage 2025 có khoảng sáng gầm 170 mm và bán kính quay vòng chỉ 4,8 m – giúp linh hoạt di chuyển trong đô thị và đường hẹp.

Nội thất rộng rãi với màn hình giải trí 7 inch, vô-lăng trợ lực điện tích hợp nút điều khiển âm thanh và đàm thoại rảnh tay. Ghế da trang bị trên bản tự động, ghế nỉ cho bản số sàn. Điều hòa tự động có ở bản cao, bản thấp dùng điều hòa chỉnh cơ.

Xe sử dụng động cơ 1.2L MIVEC kết hợp hộp số vô cấp INVECS-III (hoặc số sàn 5 cấp), khung xe RISE nhẹ giúp tăng hiệu quả vận hành. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 3,15L/100km, công suất tối đa đạt 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Mitsubishi Attrage 2025 là lựa chọn đáng cân nhắc với thiết kế hiện đại, trang bị ổn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội trong phân khúc sedan hạng B. Hiện dòng xe sedan này có giá niêm yết dao động từ 38-490 triệu đồng.

Tác giả: Minh Trí

Nguồn tin: nguoiduatin.vn