'Đập đá' ngoài nghĩa trang, nhóm bị cáo lĩnh gần 25 năm tù

Toà án nhân dân khu vực 3 – Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử đối với các bị, gồm: Nguyễn Trung Thành (SN 1999, trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An); Phan Văn Uy (SN 1989); Phan Văn Tùng (SN 1982, đều trú tại xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và Nguyễn Trung Kiên (SN 1994, trú tại xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 03/6/2025, tại quán bia Châu Long (xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Trung Thành có nhu cầu sử dụng ma túy nên nhờ Phan Văn Tùng tìm mua.

Các bị cáo tại phiên toà.

Sau đó, Tùng gọi cho Phan Văn Uy nhờ tìm mối mua giúp, Uy liên hệ với Nguyễn Trung Kiên mua 01 gói ma túy đá với số tiền 550.000 đồng rồi đến nghĩa trang Hòa Trạm (xã Trường Lưu) để cùng sử dụng thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang.

Tại phiên toà, các đối tượng đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân, vai trò đối với từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trung Thành 08 năm tù; Phan Văn Uy 07 năm 09 tháng tù; Phan Văn Tùng 07 năm 06 tháng tù và Nguyễn Trung Kiên 30 tháng tù.

