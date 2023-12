Đang nằm trên võng, người phụ nữ bị 'chồng hờ' tưới xăng đốt

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang nằm trên võng bị người đàn ông tưới xăng rồi bật lửa đốt, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, một người phụ nữ đang nằm trên võng trùm kín người thì một người đàn ông cởi trần đi từ trong nhà ra.

Ít giây sau, người này cầm chai xăng tưới lên võng. Lúc này, người phụ nữ bật dậy, hất chai xăng ra khỏi tay người đàn ông.

Ngay sau đó, người đàn ông cúi xuống dùng bật lửa đốt khiến lửa bùng lên dữ dội. Người phụ nữ bị bén lửa liền bỏ chạy ra khỏi võng rồi kêu cứu.

Thấy vậy, người đàn ông đuổi theo, giằng co kéo người phụ nữ lại. Tuy nhiên, nạn nhân đã chạy thoát ra ngoài, còn người đàn ông đứng trong sân có lời lẽ hăm dọa. Phát hiện ra sự việc, một bé gái và một bé trai từ trong nhà chạy ra ngoài sân. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 21h38 ngày 19/12, tại xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

... Hiện trường vụ việc.



Thông tin thêm trên tờ Dân Trí, nạn nhân là bà B.T.B. (44 tuổi, ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ).

Theo xác định của Công an xã Hoài Mỹ, người tưới xăng phóng hỏa đốt bà B. là ông B.T.A. (35 tuổi, ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), người chung sống như vợ chồng với bà B. Hai cháu bé trong đoạn clip là con chung của ông A. và bà B.

Sau khi bị đốt, bà B. bỏ chạy đến cổng nhà, cởi bỏ quần áo bị cháy chạy qua nhà hàng xóm và được người dân sơ cứu, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn. Do bị thương tích bỏng vùng lưng, mông đến chân và hai bàn tay nên bà B. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để điều trị.

Công an xã Hoài Mỹ đã có báo cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoài Nhơn về vụ việc nói trên.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn