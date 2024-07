Đang livestream giữa đường, cô gái bị xe ô tô tông trúng

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 3/7, trên tuyến đường du lịch ven hồ Thanh Hải, Trung Quốc.

Cảnh sát địa phương cho biết, cô gái bắt đầu phát trực tiếp lúc 10h44 sáng. Khi buổi phát trực tiếp kéo dài 1 tiếng 20 phút thì vụ tai nạn xảy ra.

Hình ảnh từ đoạn livestream cho thấy, nữ streamer đang đi bộ và trò chuyện với người xem bên lề đường thì một chiếc ô tô màu đen bất ngờ lao tới từ phía sau. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, máy quay bị hất văng, đồ đạc cá nhân hư hỏng nhẹ.

Theo đoạn clip còn lưu lại, tài xế vội vàng xuống xe kiểm tra tình hình và báo cảnh sát. Thời điểm đó, nạn nhân vẫn còn thở và được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Châu Hải Nam.

...

Các bác sĩ cho biết nữ streamer bị chấn thương ở vùng đầu, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại, cô đã được chuyển đến khoa nội trú để tiếp tục theo dõi và điều trị. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nữ streamer, được biết đến với tên tài khoản “Doanh Doanh đi bộ đến Tây Tạng”, có 64.000 người theo dõi trên nền tảng livestream. Trong clip cuối cùng được đăng tải vào lúc 10h38 phút ngày 3/7, Doanh Doanh giới thiệu về chặng đường 23 km mà cô dự định chinh phục trong ngày hôm đó.

Được biết, buổi phát trực tiếp lúc xảy ra tai nạn nằm trong hành trình đi bộ qua nhiều địa phương ở Trung Quốc của Doanh Doanh.

Cô gái khởi hành từ Thành Đô, qua Quảng Nguyên, Cam Túc và sẽ kết thúc tại quốc lộ 109 ở tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc). Ngoài các thiết bị quay, cô còn mang theo đèn, lều cắm trại làm nơi ở, bình gas nấu ăn và các vật dụng khác phục vụ cuộc sống trên đường.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn