Đang chi trả tiền đền bù cho hàng trăm hộ dân tại dự án 132ha ở Hà Tĩnh

Chi trả đợt 1 tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất phục vụ dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện.

Báo Hà Tĩnh cho biết, trong 4 ngày 4-7/11, tại Nhà văn hóa tổ dân phố Trường Sơn, Hội đồng Bồi thường phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) tổ chức chi trả đợt 1 tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất phục vụ dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Vingroup) thực hiện.

Tổng số tiền chi trả đợt 1 gần 69 tỷ đồng cho 322 hộ của tổ dân phố Trường Sơn đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa phường Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại của Hà Tĩnh.

Được biết, dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh thực hiện, sẽ thu hồi 132 ha đất nông nghiệp của 1.196 hộ thuộc 5 tổ dân phố: Trường Sơn (322 hộ); Đồ Gỗ (237 hộ); Trường Phú (212 hộ); Trường Yên(188 hộ); Cảnh Trường (237 hộ). Tổng số tiền chi trả giải phóng mặt bằng cho dự án là gần 200 tỷ đồng.

Dự kiến đợt 1 chi trả đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho dự án phấn đấu hoàn thành trong 4 ngày từ ngày 4/11 đến ngày 7/11; chi trả đợt 2 sẽ được thực hiện trong tuần kế tiếp.

Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện do Vinhomes Hà Tĩnh thực hiện, được triển khai trên hơn 132 ha đất tại các lô CN4-1 và CN4-2, thuộc quy hoạch phân khu Khu công nghiệp trung tâm lô CN4–CN5, Khu kinh tế Vũng Áng.

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 21.400 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư chiếm khoảng 3.210 tỷ đồng (tương đương 15%), phần còn lại là nguồn vốn huy động. Dự án sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, gồm: Xây dựng hạ tầng, nhà xưởng và các công trình phụ trợ cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện.

Dự án được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành chuỗi sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện, tạo hệ sinh thái công nghiệp xanh, thân thiện môi trường, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Khu kinh tế Vũng Áng.

...

Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng vào tháng 12/2026, hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 6/2027. Khi đi vào hoạt động, dự kiến sẽ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, đóng góp đáng kể vào ngân sách và thúc đẩy các ngành dịch vụ, thương mại, logistic phát triển theo.

Không riêng dự án ở Hà Tĩnh, thời gian qua các dự án khác của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup cũng đang được tăng tốc hoàn thiện thủ tục, hướng tới triển khai trong thời gian tới.

Mới đây, UBND xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại, lấy ý kiến người dân về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 3) đối với dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây. Đây là dự án do liên danh Công ty CP Vinhomes và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) làm chủ đầu tư, được khởi công vào ngày 19/8 vừa qua.

Theo báo cáo, dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có diện tích 1.089,6ha, với 6.131 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Đến nay, đã chi trả bồi thường cho 2.834 hộ, 1 tổ chức với diện tích hơn 548ha, tương ứng 50,32% khối lượng, tổng kinh phí 6.384 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Cần Giuộc đã trình bày về phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ đợt 3 của dự án, trong đó khẳng định việc triển khai các chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc và quy định pháp luật.

Ngoài các khoản bồi thường về nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi theo quy định, người dân còn được hỗ trợ thêm đối với các trường hợp đặc thù như xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp hoặc đất công, hỗ trợ san nền, ao nuôi, cùng các chính sách an sinh liên quan.

Phần lớn người dân bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương triển khai dự án, đồng thời quan tâm đến chính sách tái định cư và việc kiểm kê tài sản thực tế.

Tác giả: Lê Lê

Nguồn tin: baoquankhu7.vn