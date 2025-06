Dân mạng "phát sốt" với clip cô gái chở con gà trống phía sau yên xe máy

Sáng nay, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip một cô gái chạy xe máy nhưng chở phía sau là một "hành khách" đặc biệt là con gà trống.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Cô gái chở con gà trống chạy trên đường khiến dân mạng thích thú

...

Theo đó, cô gái chạy xe biển số Vĩnh Long, phía sau là con gà trống đứng yên.

Nhiều người để lại bình luận và đặt câu hỏi làm thế nào mà con gà chịu đứng yên trên xe: "Sao con gà đứng yên cho chở hay vậy?", "Nuôi gà như nuôi thú cưng quá hén, chở đi dạo phố nữa", "Chồng có thể không có nhưng gà nhất định phải có 1 con"…

Tuy nhiên, cũng có nhiều người tỏ ra tội nghiệp cho con gà vì sắp bị làm thịt: "Phục chị đẹp thật và cũng chia buồn cùng con gà, trên đường lên món mà cũng bị hành hạ", "Chắc ông ở sau đang chở thùng bia với bó sả", "Tới nơi nấu cháo sẵn là vừa... con gà sống không nổi với bả", "Cho em xin góp 3 thùng Tiger chị gái ơi"…

Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động