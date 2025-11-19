Hậu duệ gia tộc lừng lẫy miền Nam: Là NSND, sở hữu 2 biệt thự, đeo đồng hồ 10 tỉ, 44 tuổi vẫn độc thân

Quế Trân, sinh năm 1981, lớn lên trong gia đình có truyền thông nghệ thuật lâu đời, là con gái cố NSND Thanh Tòng, cũng là hậu duệ đời thứ 5 của gia tộc tuồng cổ Bầu Thắng – Minh Tơ lừng lẫy miền Nam.

Nhờ môi trường “nhà nòi”, cô bén duyên cải lương từ năm 5 tuổi, sớm tham gia các đoàn Minh Tơ, 284, Đồng Ấu Bạch Long… và nhanh chóng khẳng định tài năng.

Sở hữu giọng ca ngọt ngào, truyền cảm cùng nhan sắc rạng rỡ, Quế Trân nổi bật ngay từ những năm đầu đi hát. Ở tuổi 18, cô đoạt Huy chương Vàng giải Trần Hữu Trang – cột mốc quan trọng ghi nhận thực lực của một đào thương trẻ.

Cô thành công với loạt vai diễn: Phương Thảo (Nhảy múa với quỷ dữ), Nga (Khúc ly hương), Phượng (Con mắt thời gian), Công chúa Thiên Kiểu (Trắng hoa mai) và thường đóng cặp ăn ý với NSƯT Vũ Linh, Kim Tử Long, Hữu Quốc, Võ Minh Lâm…

NSND Quế Trân.

Được xem là một trong những cô đào đẹp nhất sân khấu cải lương, Quế Trân phù hợp cả vai cổ trang lẫn tâm lý – xã hội. Năm 2011, cô được phong NSƯT và từng là đại biểu HĐND TP.HCM hai khóa (2011–2016, 2016–2021). Đến năm 2024, cô tiếp tục được vinh danh NSND, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ tuổi nhất nhận danh hiệu này.

Nhờ thành công trong sự nghiệp cải lương và là nghệ sĩ đắt show nên Quế Trân tích lũy được khối tài sản đáng kể.

Báo Lao Động viết, cô sở hữu hai căn biệt thự: một ở Quận 7 với vị trí mặt tiền trên tuyến đường sầm uất, thiết kế 2 tầng, tông trắng sang trọng, có hồ bơi và sân vườn; căn còn lại ở TP Thủ Đức nằm ven sông Sài Gòn, không gian thoáng mát.

Bên cạnh nghệ thuật, Quế Trân còn kinh doanh và mở một nhà hàng chay lớn tại Quận 7, thiết kế rộng rãi, sang trọng, món ăn trình bày tinh tế. Nhiều nghệ sĩ cải lương như Kim Tử Long, Kim Tiểu Long, Ngọc Huyền, Bình Tinh… từng đến ủng hộ và khen ngợi.

Cô cũng sở hữu nhiều tài sản giá trị, gồm chiếc đồng hồ Richard Mille phiên bản “mưa tuyết” trị giá khoảng 10 tỉ đồng và một chiếc Rolls-Royce dùng làm phương tiện di chuyển hằng ngày, ước tính giá trị lên đến hàng chục tỉ đồng.

... Giàu có, thường xuyên đi du lịch nước ngoài.

Sở hữu nhà hàng chay sang trọng.

Nhưng vẫn độc thân ở tuổi 44.

Vì cuộc sống viên mãn nên ở tuổi 44, Quế Trân vẫn giữ được vẻ trẻ trung so với tuổi. Nữ nghệ sĩ không chỉ nổi tiếng bởi tài năng mà còn sở hữu diện mạo “sắc nước hương trời” với má lúm duyên và gương mặt thanh tú, được khen ngợi bởi nhan sắc vượt thời gian.

Dù nổi tiếng, xinh đẹp và giàu có là vậy nhưng ở tuổi 44, nữ nghệ sĩ vẫn độc thân. Tờ VOV viết, Quế Trân luôn bận rộn với nghề: đi diễn, làm MC, thi thoảng làm mẫu và đóng quảng cáo.

Quế Trân cho rằng việc hoạt động nghệ thuật đa dạng giúp cô “lão hóa ngược”, mang lại niềm vui và hạnh phúc vì được sống đúng với đam mê. Cô luôn hài lòng với cuộc sống hiện tại vì tin rằng không ai có thể trọn vẹn mọi điều.

Rời sân khấu, Quế Trân lựa chọn cuộc sống kín tiếng và bình dị. Cô dành phần lớn thời gian cho mẹ, gia đình và bạn bè; thích vào bếp nấu ăn, chăm sóc vườn nhà và duy trì thói quen tập luyện.

Nữ nghệ sĩ sống khoa học, sinh hoạt điều độ, kết hợp tập thể dục và chăm sóc cơ thể, nhờ đó giữ được vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi.

“Thỉnh thoảng tôi đi xem kịch, xem phim để giải trí như mọi người. Tôi sống đơn giản, không suy nghĩ quá nhiều và luôn giữ tinh thần thoải mái”, cô tâm sự trên tờ Vietnamnet.

Tác giả: Tám Tám (tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn