Đâm chết bạn đồng hương do bị chê "nhậu yếu"

Ngày 11-8, liên quan vụ một người bị đâm chết trước cửa phòng trọ ở phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP HCM), công an đã lấy lời khai Nguyễn Đức C. (40 tuổi, quê Hải Phòng, biệt danh C. què).

Anh S. bị đâm chết tại chỗ do chê bạn đồng hương "nhậu yếu".



Tại cơ quan công an, C. cho biết trong lúc nhậu, anh bị Lưu Hoài S. (33 tuổi, quê Hải Phòng) chê nhậu yếu nên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó thì xảy ra vụ việc đau lòng.

C. và S. là bạn đồng hương thân thiết của nhau.

Như Báo Người Lao Động thông tin trước đó, khoảng 0 giờ ngày 8-11, người dân sống ở hẻm 7, đường 40, phường Hiệp Bình Chánh đang ngủ thì nghe tiếng la hét.

CLIP: Con hẻm nơi xảy ra vụ án mạng

Họ chạy lại thì thấy anh S. nằm gục xuống trước một phòng trọ trong hẻm; kiểm tra thì đã tử vong, ở bụng có vết thương sâu nghi bị đâm.

Lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, điều tra nguyên nhân đồng thời cũng bắt giữ nghi phạm là C. và thu hồi một số tang vật liên quan.

