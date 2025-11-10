Đặc sản xưa dành cho "người nghèo", nay phơi khô bán 300.000 đồng/kg, được ưa chuộng trong nhà hàng vì hương vị lạ

Ở các miền quê, có nhiều loài cá quen thuộc từng xuất hiện dày đặc ở ao hồ, ruộng đồng, đầm lầy, gắn liền với những bữa cơm dân dã. Nhưng theo thời gian, những loài cá ấy đã lên đời, trở thành đặc sản đắt đỏ trong các nhà hàng và được chế biến thành vô số món ngon hấp dẫn. Một trong số đó phải kể tới cá thát lát, loài cá từng bị chê là “ít thịt, nhiều xương”, nay lại mang về thu nhập ổn định cho người dân nhiều địa phương.

Cá thát lát từng bị chê vì nhiều xương ít thịt

Cá thát lát hay còn gọi là phác lác, thác lác, tên khoa học Notopterus notopterus, là loài cá nước ngọt phổ biến ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Cá có thân dài, dẹt, vảy nhỏ, miệng rộng, mõm ngắn, lưng màu xám bạc và bụng trắng sáng. Loài cá này thường dài khoảng 30-40 cm, nặng từ 200-500 g. Ngày trước, cá thát lát sinh sôi dày đặc ở các ao hồ, ruộng mương khắp ba miền. Người dân chỉ cần quăng lưới hoặc đặt rọ là có thể bắt được cả rổ đầy.

Thế nhưng, trong ký ức của nhiều người, cá thát lát từng bị xem là loại cá vô giá trị. Do thân mỏng, nhiều xương và nhìn không hấp dẫn như cá rô, cá chép, người ta ít khi ăn mà thường mang cho lợn hoặc gà. "Hồi nhỏ đi bắt cá cùng mẹ, thấy cá thát lát là tôi thả ngay. Cá này ít thịt, ăn bở, chẳng ai ưa. Nếu bắt về chỉ nấu cho lợn, vịt ăn thôi", bạn Hoa (ở Nghệ An) kể.

Chục năm nay, chúng "lên đời" thành đặc sản

Chục năm gần đây, cá thát lát lên đời thành đặc sản ở thành phố, có mặt trong các nhà hàng, quán ăn khiến nhiều người bất ngờ. Tại Cần Thơ, người dân đã nhân giống và nuôi cá thát lát trong ao hồ, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Mỗi kg cá tươi có giá 40.000-60.000 đồng, còn khi chế biến thành chả cá thát lát, khô cá thát lát, hay cá thát lát tẩm gia vị, giá có thể lên đến 300.000-330.000 đồng/kg.

Chị Hải An (người chuyên làm chả cá thát lát) chia sẻ gia đình chị đã gắn bó với nghề này hơn 10 năm nay. Ban đầu chỉ làm chả để bán ở chợ địa phương nhưng sau khi nhận thấy nhu cầu của thị trường tăng cao, đặc biệt là từ các tỉnh phía Bắc, chị đã đầu tư thêm máy móc sơ chế, tủ đông và bao bì hút chân không để mở rộng quy mô.

"Tôi thu mua cá tươi của bà con rồi làm chả thủ công để giữ được độ dai tự nhiên. Làm chả cá thát lát phải quết thật kỹ, không được xay. Quết tay thì thịt mới dẻo dai và ngọt. Chả cá của nhà tôi được khách ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM đặt đều đặn. Nhiều người ăn thử thấy ngon, không tanh, ngọt thịt nên quay lại mua liên tục", chị Hạnh (người bán cá thát lát trên chợ mạng) cho hay.

Khô cá thát lát tẩm gia vị và chả cá thát lát có giá đắt đỏ trên thị trường

Không chỉ chả cá, cá thát lát còn góp mặt trong hàng loạt món ngon đặc trưng miền sông nước như canh khổ qua nhồi cá thát lát, lẩu cá thát lát nấu thì là, cá thát lát hấp sả, hay cá thát lát chiên giòn tẩm gia vị. Ở Cần Thơ, món cá thát lát tẩm gia vị là đặc sản nổi tiếng. Cá được làm sạch, ướp với muối, đường, bột ngọt, sả, ớt rồi chiên vàng. Miếng cá giòn rụm, thơm nức mũi, vị cay nhẹ hòa quyện cùng vị ngọt của thịt cá khiến ai từng ăn thử cũng thích mê mẩn.

