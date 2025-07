Cựu cán bộ công an bị đề nghị tử hình vì dùng xe phường chở ma túy cho 'bà trùm'

Cựu công an Nguyễn Văn Hưng (hàng đầu bìa phải) và bà trùm ma túy Hương "Mẩu" (áo vàng) tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Sau hơn một tháng hoãn xét xử, ngày 1-7 Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử bị cáo buôn ma túy Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương "Mẩu") và cán bộ công an dùng ô tô biển xanh chở ma túy đi cất giấu cho Hương.

Viện kiểm sát đề nghị tử hình 11 bị cáo

Vụ án từng được đưa ra xét xử ngày 22-5, nhưng phải tạm hoãn vì có tình tiết mới. Sau hơn nửa ngày thẩm vấn, chiều nay đại diện viện kiểm sát đã công bố bản luận tội đề nghị mức án với các bị cáo.

Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình với hai cựu cán bộ công an gồm: Nguyễn Văn Hưng (cựu cán bộ Công an phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) và Hà Minh Đức (cựu cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên) cùng bị cáo buộc "giúp sức" cho "bà trùm".

Nguyễn Thế Thành và anh trai Nguyễn Thế Lập cùng 7 bị cáo là đàn em của Thành và Hương cũng bị viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình.

Riêng Nguyễn Thị Kim Hương bị đề nghị mức án tù chung thân. Theo bản luận tội của viện kiểm sát, ngoài Hương được hưởng tình tiết đang nuôi con nhỏ thoát án tử thì tất cả 11 bị cáo còn lại đều bị đề nghị tử hình.

Luận tội chiều nay, đại diện viện kiểm sát nhận định ma túy là chất gây nghiện, khi sử dụng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương và cũng là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm nguy hiểm khác.

Vì những tác hại của ma túy, Nhà nước có chế độ quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi liên quan ma túy, trong đó có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

"Tuy nhiên các bị cáo vẫn không nhận thức, mua bán ma túy với khối lượng đặc biệt lớn và tiêu thụ ngoài xã hội", viện kiểm sát nhấn mạnh và cho rằng cần xét xử nghiêm, áp dụng hình phạt tương xứng đối với các bị cáo mới đủ răn đe giáo dục, phòng ngừa chung.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG



Xét vai trò từng người, cơ quan công tố cáo buộc Thành có vai trò chính, chỉ huy cầm đầu thực hiện hành vi mua bán trái phép ma túy, thu lợi bất chính và phạm tội có tổ chức.

Hương là đầu mối buôn bán ma túy trên địa bàn Hà Nội và Quảng Ninh, phạm tội có tổ chức, nhiều lần. Tuy nhiên Hương được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, nuôi con nhỏ.

Hai cựu cán bộ công an Nguyễn Văn Hưng và Hà Minh Đức bị cáo buộc giúp sức cho Hương cùng đồng bọn thực hiện hành vi mua bán trái phép ma túy số lượng lớn. Trong đó Đức thu lợi bất chính hơn 1 tỉ, còn Hưng hưởng lợi bất chính 740 triệu đồng.

Cựu cán bộ công an khai có "quan hệ bạn bè" với "bà trùm"

Theo cáo trạng được viện kiểm sát công bố tại tòa, Nguyễn Văn Hưng bị cáo buộc lái ô tô biển xanh của cơ quan đi chở ma túy cho "bà trùm", còn Hà Minh Đức "giúp sức, bao che" cho Hương "Mẩu" buôn 134,8kg ma túy.

Từ tháng 4-2019 đến tháng 1-2021, các bị cáo đã mua bán trái phép tổng cộng gần 137kg ma túy tại TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Kẻ cung cấp hàng trắng được xác định là Hạ Bá Vừ (người Lào).

Cựu điều tra viên Hà Minh Đức bị xác định đã bao che cho Hương và đồng phạm mua bán trái phép hơn 134kg ma túy, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng. Trong thời gian dài, Hưng và Đức đã nhiều lần nhận tiền từ Hương để không báo cáo cấp trên, không lập kế hoạch đấu tranh đối với đường dây mua bán ma túy của "bà trùm" này.

Trong phần thẩm vấn, cựu công an Đức thừa nhận "bị bắt không oan". Bị cáo khai nhận thức mình với địa vị là cán bộ công an nhưng lại có "quan hệ bạn bè" và thực hiện những hành vi bao che cho tội phạm ma túy là "sai và trái với đạo đức".

Hương từng dẫn Đức đến gặp đồng bọn và giới thiệu "đây là cán bộ đội ma túy Công an quận Long Biên cho anh em biết mặt nhau". Mục đích để có thêm niềm tin cho đồng bọn yên tâm buôn ma túy.

Cựu điều tra viên Đức còn bị cơ quan truy tố cáo buộc đã nhiều lần trực tiếp vào Huế để bàn cách mua bán ma túy với Thành. Nhiều lần Thành đưa ma túy ra Hà Nội thành công nhờ có sự trợ giúp của Đức.

Cựu cán bộ công an cho "bà trùm" giấu ma túy sau nhà

Theo cáo trạng, năm 2019 Hương và Nguyễn Thế Thành đặt mua 30kg ma túy đá và 400 gói hồng phiến của một người bên Lào. Số ma túy này được nhóm của Thành đựng trong vali, ba lô rồi giấu vào một tủ gỗ và một máy hút bụi gửi xe khách ra Hà Nội.

Hương đã gọi điện cho cựu cán bộ công an Hưng nhờ thuê xe chở giúp. Hưng khi đó đang là cán bộ công an của phường Đức Giang đã lái xe trật tự của phường đến điểm hẹn để nhóm Hương bê tủ gỗ và máy hút bụi chứa ma túy lên thùng xe.

Cựu cán bộ công an phường lái xe chở ma túy về nhà trọ của Hương ở ngõ 987 Ngô Gia Tự (Long Biên) cất giấu, cáo trạng nêu.

Trước bục khai báo, Hưng thừa nhận có chở giúp đồ hộ Hương "nhưng không biết đó là ma túy".

"Hương chỉ nhờ chở hộ đồ là cái tủ giường, bị cáo đồng ý chở hộ, có ma túy không thì không biết, khi bị bắt, cơ quan điều tra nói cho thì mới biết", cựu cán bộ công an khai tại tòa.

Trước lời khai trên, chủ tọa hỏi vì sao cán bộ công an lại dùng xe biển xanh của đơn vị đi chở đồ hộ người khác, không liên quan công vụ? Hưng biện minh từng được cựu điều tra viên Đức giới thiệu Hương "Mẩu" là "cơ sở của đội", nhờ tạo điều kiện.

Hưng khẳng định từng được nhờ "bỏ qua" cho Hương các hành vi trên địa bàn.

Ngoài hành vi trên, cơ quan truy tố còn xác định khoảng tháng 5-2019, thấy việc để ma túy tại nhà trọ không an toàn, Hương đề nghị Hưng cho "để nhờ ít đồ" tại ga ra ô tô phía sau nhà một thời gian.

Cựu cán bộ Công an phường Đức Giang đã đồng ý để Hương gửi 4-5kg ma túy đá, khoảng 12.000 viên hồng phiến. Số ma túy này được Hưng và Hương giấu vào một thùng các tông phủ bao tải lên trên.

Nội dung cáo trạng thể hiện khi đàn em của Hưng mang ma túy đến nhờ cất giấu, Hưng còn dặn để vào trong cửa ga ra ô tô phía sau nhà.

"Để gọn vào vì nhà có trẻ con, sợ trẻ con thấy", nội dung cáo trạng thể hiện lời dặn của cựu cán bộ công an với đàn em Hương "Mẩu". Thậm chí nhiều lần các đối tượng này còn đến trụ sở công an phường nơi Hưng làm việc để lấy chìa khóa ga ra lấy ma túy đi giao lẻ.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ