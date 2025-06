Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Cơ quan hải quan triệt phá đường dây đóng ma túy lẫn bánh kẹo, vận chuyển từ Thái, Lào vào Việt Nam - Ảnh: Hải quan cung cấp

Theo Cục Hải quan, nhằm tăng cường kiểm soát phòng chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, qua sàng lọc, thu thập thông tin, đội kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Thái Lan, Lào vào Việt Nam.

Cần sa được đóng gói trong các thùng bánh kẹo, sau đó vào thùng giấy trộn lẫn với hàng tạp hóa, bánh kẹo khác để ngụy trang.

Tiếp đó, hàng cấm này được vận chuyển từ Lào qua địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để ký gửi trên các phương tiện vận tải đưa đến địa bàn các tỉnh, thành phố trong nước để tiêu thụ.

...

Để tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi như sử dụng giao dịch mua bán bằng đồng tiền ảo; sử dụng các ứng dụng dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa trên mạng điện thoại để thuê các shipper nhận hàng…

Để đấu tranh, triệt phá thành công đường dây nêu trên, từ ngày 19 đến 31-5, đội kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX đã xác lập chuyên án và phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an tỉnh Quảng Trị, Công an thành phố Hà Nội, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đấu tranh thành công 4 vụ, bắt giữ 3 đối tượng.

Tang vật thu giữ khoảng 30kg cần sa tại địa bàn Hà Nội, TP.HCM và Hà Tĩnh.

Hiện toàn bộ tang vật các đối tượng liên quan đã được bàn giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an TP.HCM thụ lý để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Lê Thanh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ