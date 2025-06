Nhiều trường hợp lái xe dương tính với ma túy bị phát hiện tại Hà Tĩnh

Từ ngày 15/6 đến nay, đã có 7 trường hợp lái xe vi phạm lỗi “Điều khiển phương tiện trên đường khi trong cơ thể có chất ma túy” bị công an Hà Tĩnh phát hiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tiếp tục điều tra, xử lý đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Phương tiện bị tạm giữ theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Phòng CSGT làm việc với người điều khiển phương tiện dương tính với ma túy



Cụ thể, trong quá trình thực hiện kiểm tra, kiểm soát phương tiện tại địa bàn Tp. Hà Tĩnh vào sáng 25/6, tổ công tác thuộc đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh) đã phát hiện lái xe ô tô mang BKS: 38A-080.xx do Nguyễn Danh T. (1991, tp Hà Tĩnh) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn sử dụng chất kích thích. Qua kiểm tra nhanh, kết quả cho thấy tài xế T. dương tính với chất ma túy.

...

Trước đó, vào chiều 24/6, tổ công tác thuộc đội CSGT đường bộ số 2 làm nhiệm vụ tại địa bàn thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn) đã tiến hành kiểm tra đối với Đào Viết Đ. (SN 1974, Hương Sơn) khi ông này điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người này dương tính với chất heroin.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi liên quan đến ma túy và nồng độ cồn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm.

Tác giả: Quang Anh

Nguồn tin: Báo Công Lý