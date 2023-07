Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, các nhân viên cứu hộ đã sử dụng thiết bị bay không người lái để chuyển dây thừng và áo phao cho cặp vợ chồng đang co ro trên xe ô tô của họ giữa dòng nước cuồn cuộn. Sau 3 giờ giải cứu, hai người đã được cần cẩu đưa vào bờ an toàn. Được biết, hơn 10.000 người ở tỉnh Hồ Nam đã phải sơ tán khi lũ lụt phá hủy nhà cửa và cuốn trôi đường xá.

...

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô