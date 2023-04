Cùng người mới quen đi mua ô tô rồi cướp luôn xe

Đối tượng Đặng Ngọc Quý (Ảnh: K.C).



Ngày 6/4, thông tin từ VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Đặng Ngọc Quý (SN 1992, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại khoản 3 Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, ngày 28/10/2020, anh Nguyễn Kim L., (trú tại thị trấn Hương Khê) rủ bạn mới quen là Đặng Ngọc Quý cùng ra Hà Nội tìm mua ô tô cũ làm phương tiện đi lại.

Quá trình tìm kiếm, anh L. đã mua được chiếc xe mang BKS 30F-679.36. Sau khi mua xe, cả 2 người cùng thay nhau điều khiển từ TP Hà Nội về huyện Hương Khê.

Lúc đến phiên Quý điều khiển, khi xe chạy đến thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) thì không đi được do bị sụp “ổ gà”, lúc này Quý bảo anh L. xuống đẩy xe.

Khi anh L. rời xe để kiểm tra, Đặng Ngọc Quý đã tăng ga lái xe bỏ chạy, trên xe của anh L. có 2 chiếc điện thoại di động.

Theo kết quả định giá tài sản, ô tô và 2 chiếc điện thoại di động của anh L. có tổng trị giá là 243.800.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt.

Sau khi lừa cướp được xe của bạn, Quý đã điều khiển xe đi vào tỉnh Bình Dương để tiêu thụ và lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hết tiền, Quý xin đi làm công nhân và lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

Nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an huyện Can Lộc đã bắt giữ được Đặng Ngọc Quý khi đang về quê chăm bố bị bệnh.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Tác giả: Tiến Hiệp



Nguồn tin: Báo GD&TĐ