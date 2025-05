Công du Qatar, tổng thống Mỹ được hộ tống bằng dàn xe 'không ngờ tới': Cặp Tesla Cybertruck màu đỏ và hàng chục kỵ đà

Vào giữa tháng 5, tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến công du tới Qatar. Đoàn hộ tống vị tổng thống Mỹ tại quốc gia Trung Đông đã khiến nhiều người chú ý bởi một yếu tố rất Mỹ là những chiếc Tesla Cybertruck màu đỏ.

Cụ thể, video ghi nhận đoàn hộ tống của ông Trump từ sân bay tới Cung điện Al Wajba cho thấy đoàn được dẫn đầu bởi một chiếc Audi A4 đỏ, theo sau là 2 chiếc Tesla Cybertruck đỏ gắn thêm decal cờ Qatar vàng và đèn báo cảnh sát trên trần.

Đoàn hộ tống tổng thống Trump với 3 xe dẫn đầu tới từ Qatar là một chiếc Audi R8 cùng 2 xe Tesla Cybertruck, theo sau là đội hộ tống riêng của vị lãnh đạo Mỹ sử dụng xe Chevrolet và Cadillac. Ảnh cắt từ video, nguồn: The Independant

Đặc biệt hơn, trong đoàn hộ tống còn có sự xuất hiện của đội cảnh binh cưỡi lạc đà và ngựa trong một số khung hình. Hoàn tất lễ tiếp đón hoành tráng của Qatar là những chiến đấu cơ bay lượn trên đầu. Theo tờ The Independent, phần lớn những yếu tố đặc biệt trên có vẻ tới từ lực lượng đặc nhiệm Lekhwiya – đơn vị an ninh nội địa của Qatar.

Thông tin từ đuôi xe cho thấy những chiếc bán tải này thuộc sở hữu của lực lượng đặc nhiệm Lekhwiya, đơn vị phụ trách đảm bảo an ninh nội địa Qatar. Ảnh: Business Insider

Chuyến thăm Qatar diễn ra sau khi truyền thông quốc tế đưa tin nước này có kế hoạch tặng cho tổng thống Donald Trump một chiếc máy bay Boeing 747-8 để ông chuyển đổi thành chuyên cơ hộ tống tổng thống thống Air Force One mới.

... Đội cảnh binh cưỡi ngựa và lạc đà cũng có mặt trong đoàn hộ tống tổng thống Trump tại Doha, Qatar. Ảnh cắt từ video, nguồn: The Independent

Chuyến thăm Qatar nằm trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông kéo dài 4 ngày tập trung vào việc ký kết các thỏa thuận kinh tế và giải quyết các vấn đề ngoại giao.

Đội cảnh binh lạc đà bên cạnh limousine "The Beast" của tổng thống Trump. Ảnh cắt từ video, nguồn: The Independent

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, trong thời gian ngắn lưu lại Doha, ông Trump đã ký các thỏa thuận tài chính và quốc phòng trị giá hàng tỷ đô la với Quốc vương Qatar. Sau Qatar, tổng thống Trump sẽ ghé thăm Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Saudi cũng như gặp gỡ tổng thống Syria.

