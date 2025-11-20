Công an xã Kỳ Lạc bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất m.a t.ú.y

Trước đó, tại đường liên thôn Hải Hà, xã Kỳ Lạc Công an xã Kỳ Lạc phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an xã Kỳ Thượng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân Quỳnh (sinh năm: 1990, cư trú tại thôn Hải Hà, xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) đang đứng cạnh xe ô tô mang BKS 38A-201.58 có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.



Khi nhìn thấy Cơ quan Công an thì đối tượng bỏ chạy, chống trả nhưng sau đó đã bị bắt giữ. Tang vật thu giữ 01 hộp kim loại, bên trong hộp kim loại chứa 05 túi ni lông chứa ma túy. Tiếp đó, kiểm tra phương tiện ô tô BKS 38A-201.58 01, tổ công tác phát hiện ống thủy tinh hình trụ tròn, đường kính 0,5cm, một đầu ống được uốn cong, đầu còn lại được tạo thành hình cầu, bên trong hình cầu chứa ma túy. Tổng tang vật thu giữ được 2,27g Methamphetamin (ma túy đá).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra các QĐ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Quỳnh và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

