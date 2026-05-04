Công an vào cuộc làm rõ vụ cha livestream cảnh ngược đãi con vài tháng tuổi

Ngày 4/5, theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo Công an xã Vĩnh Hải (TP Cần Thơ) đang phối hợp xác minh vụ việc một người đàn ông livestream trên mạng xã hội cảnh nghi ngược đãi, xâm hại bé gái vài tháng tuổi.

"Vụ việc này công an và chính quyền địa phương đã nắm và có báo cáo đầy đủ, vi phạm như thế nào sẽ xem xét xử lý", lãnh đạo Công an xã Vĩnh Hải nói thêm.

Bài viết trên trang "Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em"



Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ Online, mạng xã hội lan truyền nhiều clip được cắt từ livestream của người đàn ông tên T. sống tại xã Vĩnh Hải mang nội dung ngược đãi, xâm hại bé gái khoảng 3 tháng tuổi được cho là con của T. và người phụ nữ tên N..

Trong đó một clip dài khoảng 42 giây ghi cảnh T. cầm lọ dung dịch có chữ "nước oxy già" nhỏ trực tiếp vào vùng kín của bé gái, mặc cho bé gái gào khóc và la hét dữ dội. Trong clip T. nói: "Rát quá, rát quá rồi, hết rồi, hết rồi con, sát trùng cho bé".

Ngoài clip trên, người đàn ông này còn livestream những cảnh nhạy cảm giữa mình và người phụ nữ được cho là N.. Các video này đã thu hút số lượng lớn lượt xem và gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng.

Liên quan vụ việc, sáng 2/5, một trang Facebook có tên "Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em" đăng tải thông tin, chiều 1/5, Tổng đài 111 tiếp nhận tin báo từ người dân về việc hai bé gái (4 tháng tuổi và 3 tuổi) có dấu hiệu bị cha mẹ là T. và G.H.N., trú tại TP Cần Thơ (tỉnh Sóc Trăng cũ), xâm hại, lạm dụng như bỏ đói, quay cảnh gào khóc để xin tiền từ thiện, nhục mạ con và thực hiện các hành vi nhạy cảm trước mặt trẻ, nhỏ oxy già vào bộ phận sinh dục của trẻ...

Trang này nêu rõ, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổng đài 111 đã phối hợp khẩn cấp với Sở Y tế, Trung tâm Công tác xã hội và chính quyền địa phương để can thiệp.

Hiện công an xã đã mời các đối tượng về làm việc, tịch thu điện thoại và khóa tài khoản mạng xã hội. UBND xã đã đưa hai bé đi thăm khám y tế và thực hiện các thủ tục tách trẻ khỏi môi trường bạo hành, theo Nghị định 56, dưới sự chỉ đạo, giám sát của Sở Y tế và Trung tâm Công tác xã hội để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu.

Cùng ngày, trang Facebook có tên "An ninh trật tự xã Vĩnh Hải" (TP Cần Thơ) cũng có đăng tải nội dung như sau: Liên quan đến vụ việc 1 người đàn ông sinh sống trên địa bàn xã Vĩnh Hải có hành vi không bình thường với con gái của mình, công an xã đã tiếp nhận vụ việc, làm việc với những người có liên quan. Riêng bé gái đã được đưa đến cơ sở y tế để khám, điều trị vào tối qua.

Theo báo Người Lao Động, Công an xã Vĩnh Hải đề nghị mọi người không nên chia sẻ hình ảnh của bé gái hoặc cha, mẹ của bé để bảo đảm quyền của trẻ em, quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của công dân theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Lam Giang (t/h)

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn