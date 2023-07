Công an TP Hà Tĩnh kịp thời xử lý xe container vi phạm

Sáng nay (14/7), nhận được thông tin phản ánh từ quần chúng nhân dân về việc có 1 xe ô tô đầu kéo đi vào tuyến đường Hà Huy Giáp, phường Đại Nài.

Đây là tuyến đường vừa được thi công rải thảm nên khiến người dân bức xúc, lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và Công an phường khẩn trương xác minh xử lý.

Clip người dân ghi lại và phản ánh.

Qua kiểm tra xác minh, vào rạng sáng ngày 14/7, lợi dụng lúc trời còn tối, ông Lê Hữu Nghĩa, SN 1978, trú tại: Thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định đã điều khiển xe ô tô đầu kéo mang biển số 74C-057.68, kéo theo sơ mi romooc biển số 74R-002.22 chở hàng vào nhập tại phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh; xe ô tô nói trên không được cấp giấy phép vào các tuyến đường cấm của thành phố.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng CSGT Công an thành phố đã lập biên bản VPHC đối với ông Lê Hữu Nghĩa về hành vi: Điều khiển xe ô tô đầu kéo mang biển số 74C-057.68 kéo theo sơ mi romooc biển số 74R-002.22 đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển (Quy định tại điểm b khoản 4 Điều 5 NĐ100/2019/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi điểm d khoản 34 Điều 2 NĐ123/2021/NĐ-CP).

Xe vi phạm.



Đối chiếu quy định, hành vi vi phạm của ông Nghĩa sẽ bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 02 tháng.

