Công an Hà Tĩnh nỗ lực, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân

Nỗ lực xây dựng lực lượng

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bước đầu đã gặt hái được nhiều kết quả, là tiền đề, “tạo bước đà” để thực hiện lộ trình đến năm 2030 xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

"Phủ kín" trụ sở Công an xã trên địa bàn huyện Hương Sơn, được Bộ Công an biểu dương, thông báo học tập kinh nghiệm trên toàn quốc



Với phương châm “vừa chạy, vừa xếp hàng”, trọng tâm là hiện đại con người trước, đi đôi với hiện đại về hậu cần, kỹ thuật, phương tiện, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã và đang đạt được những kết quả, chiến công, thành tích xuất sắc, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt với những dấu ấn đậm nét.

Các nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức, cán bộ; tập trung đẩy mạnh các giải pháp xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, nhất là xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Theo đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về đảm bảo ANTT, tham mưu UBND tỉnh ban hành 4 Đề án (2 đề án về xây dựng Công an xã chính quy; 2 đề án về đảm bảo an ninh nông thôn, đô thị và phòng, chống ma túy; Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành 2 nghị quyết về công tác tổ chức, cán bộ và tăng cường lực lượng Công an xã).

Công an Hà Tĩnh luôn chú trọng xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại



Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Kế hoạch số 118, ngày 25/5/2022, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát, toàn diện về mọi mặt của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, để nhanh chóng đưa Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, Đảng ủy Công an tỉnh đã tích cực tham mưu triển khai thực hiện bằng hệ thống văn bản chỉ đạo thực hiện cơ bản đầy đủ với 2 chương trình hành động và 1 kế hoạch. Trong đó có 01 Nghị quyết riêng về xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là cơ sở “đặc biệt quan trọng” để xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Việc đưa Công an chính quy về Công an xã, thị trấn đã có những kết quả bước đầu hết sức tích cực; với phương châm “trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, lấy người dân là “trung tâm”, là “chủ thể chính” để phục vụ, lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với những chiến công, những việc làm bình dị, gần gũi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ ”.

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của các ban, ngành, địa phương và nhân dân, đến nay, 195/195 Công an xã, thị trấn được bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở với diện tích từ 1.000 - 3.000m2/trụ sở; 41 Công an xã, thị trấn được bố trí nơi làm việc độc lập; có 74 cơ sở dôi dư đã và đang được sửa chữa; với tổng kinh phí gần 220 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực, cố gắng, cống hiến không biết mệt mỏi, vượt qua khó khăn, mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ công tác rất lớn, có những việc chưa có tiền lệ, từ đó được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thành tích xuất sắc trên các mặt trận

Điển hình là bảo đảm an ninh triển khai bài bản, đấu tranh hiệu quả với số đối tượng phản động, chống đối, không để hình thành hội, nhóm mới, ngăn chặn từ xa, từ sớm, không để kích động, chống phá trên địa bàn; ngăn chặn ngay từ cơ sở các vấn đề bức xúc trong nhân dân; chủ động xác lập chuyên án, đấu tranh các đối tượng phản động, chống đối, đối tượng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh vì nhân dân phục vụ



Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt nhiều loại về tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy được tập trung đấu tranh, “đánh trúng”, với cách làm mới, biện pháp mới, nhiều chuyên án, vụ án tạo được “tiếng vang”, thể hiện sự quyết tâm của lực lượng Công an, góp phần xây dựng xã hội an toàn hơn, lành mạnh hơn, mang lại cuộc sống thật sự thanh hình và hạnh phúc của Nhân dân từ địa bàn cơ sở.

Tiếp tục tạo được nhiều chuyển biến tích cực hơn về trật tự, kỷ cương trong xã hội. Nhất là trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ... Bằng việc chủ động triển khai, phát huy tốt hiệu quả các Tổ công tác 238, 256 góp phần phòng ngừa tội phạm “đường phố”, được dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục “gương mẫu, đi đầu” trong triển khai các biện pháp nhằm đấy mạnh cải cách hành chính theo hướng vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nưởc về an ninh, trật tự vừa tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, đặc biệt là thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06, kết quả đạt được chính là minh chứng rõ nét cho vấn đề này. Là địa phương về đích thứ 2 trong cả nước về cấp thẻ căn cước công dân và là một trong những đơn vị đầu tiên về đích chín thức trong cài đặt, kích hoạt định danh điện tử.

Công an xã Hương Liên, huyện Hương Khê hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi số



Cũng theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, thời gian tới Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định tập trung một số nội dung:

Thứ nhất, quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền về bảo đảm an ninh, trật tự; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh; tuân thủ, thực hiện đẩy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác; đồng thời tăng cường quan hệ gắn bó giữa Công an với các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong thực thi nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế, xã hội.

Thứ hai, chú trọng xây dựng lực lượng Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thực sự liêm chính, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, nghiêm minh; nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ khoa học - công nghệ; sử dụng thành thạo các thiết bị, phương tiện, vũ khí được trang bị; được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn công tác, chiến đấu. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và cán bộ khoa học, kỹ thuật, chuyên gia giỏi.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ đã dạy Công an nhân dân.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh theo phương châm “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng biên chế, kết hợp tinh giản biên chế và bổ sung đội ngũ cán bộ phù hợp; điều chỉnh biên chế hợp lý khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao thêm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, phù hợp với phát triển kinh tế, xã hội trong từng thời kỳ.

Thứ tư, đặc biệt chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng Công an; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân. Đảng bộ Công an tỉnh phải gương mẫu, đi đầu, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng.

Thứ năm, tập trung tham mưu các đề án, dự án hiện đại hóa một số lực lượng, lĩnh vực của Công an tỉnh Hà Tĩnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, thống nhất cao ý chí và hành động của các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp để cùng xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh có đủ sức mạnh, tiềm lực, khả năng phục vụ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tác giả: Lam Hoàng

Nguồn tin: congthuong.vn