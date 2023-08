Vụ nổ súng "rúng động" phố núi Hà Tĩnh: Vì sao giám đốc doanh nghiệp nổ súng thị uy chưa đưa ra xét xử?

Vụ án rúng động phố núi

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 19h ngày 19.8.2022, các đối tượng Lê Xuân Giáp (SN 1984, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê), giám đốc một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện Hương Khê, Trần Phát Đạt (SN 1964, Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện Hương Khê) và Hồ Hồng Quảng (SN 1980, trú xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) cùng một số người khác đang ăn nhậu tại một nhà hàng ở thị trấn Hương Khê thì giữa Đạt với Giáp phát sinh mâu thuẫn liên quan nợ nần. Sau đó, Đạt về nhà lấy một khẩu súng CZ75 cùng 7 viên đạn rồi lái xe ô tô đi đến nhà Giáp.

Lê Xuân Giáp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Tĩnh



Khi thấy Đạt đứng ngoài cổng, Giáp từ trong nhà lấy khẩu súng Type 81-1 cùng 6 viên đạn rồi ra mở cổng cho Đạt vào. Khi Đạt đi vào thì Giáp lên đạn, chĩa súng lên trời bắn liên thanh hết 6 viên đạn nhằm đe dọa. Trước khi Đạt rời nhà Giáp, thấy trong xe ô tô của Đạt có khẩu súng và 7 viên đạn nên Giáp đã lấy cất giấu tại nhà mình.

Ngày hôm sau, lo sợ việc tối hôm qua bị phát hiện nên Lê Xuân Giáp đã tìm kiếm 6 vỏ đạn vứt xuống khe nước cạnh nhà. Còn Đạt nhờ Hồ Hồng Quảng đến nhà Giáp để lấy lại khẩu súng CZ75 đưa về nhà mình cất giấu. Vụ việc gây rúng động huyện Hương Khê.

Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, Quảng lo sợ nên mang súng vứt tại một con đập trên địa bàn, sau đó thuê thợ lặn tìm lại để giao nộp cơ quan Công an. Ngày 28.8.2022, biết không thể lẩn trốn, cả 3 đối tượng đã đến cơ quan Công an để đầu thú.

Theo kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Hà Tĩnh, hai khẩu súng CZ75 và Type 81-1 đều là vũ khí quân dụng, hoạt động bình thường. Theo lời khai của các đối tượng thì những khẩu súng nêu trên được những người bạn ở Lào cho tặng.

Đầu tháng 9.2022 Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Đe dọa giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Xuân Giáp, Trần Phát Đạt và Hồ Hồng Quảng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

...

Đến tháng 5.2023, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm công khai vụ án hình sự, xét xử đối với các bị cáo Trần Phát Đạt và Hồ Hồng Quảng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Phát Đạt 24 tháng tù và Hồ Hồng Quảng 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng bị can liên quan trong vụ án là Lê Xuân Giáp, kẻ đã sử dụng súng Type 81-1 bắn 6 phát đạn trong vụ án, bị khởi tố về 2 tội danh "Đe dọa giết người” và “Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” lại chưa bị truy tố, xét xử khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nói gì?

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Công an Hà Tĩnh



Liên quan đến sự việc này, ngày 17.8 trả lời phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ông Nguyễn Xuân Bằng, Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết án trật tự xã hội (Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: Trên cơ sở lời khai của bị can và quá trình điều tra phía gia đình của bị can Lê Xuân Giáp cung cấp hồ sơ bệnh án điều trị tâm thần trước đây. Xét thấy có căn cứ nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Lê Xuân Giáp. Tại bản kết luận giám định tâm thần số 70 ngày 13.1.2023 của Phân viện Pháp y Tâm thần Bắc miền Trung (trụ sở tại xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) xác định: “Tại thời điểm trước, trong và sau khi xảy ra sự việc và tại thời điểm giám định bị can Lê Xuân Giáp bị bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại trầm cảm, theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992. Tại thời điểm trước, trong và sau khi xảy ra sự việc, bệnh của Lê Xuân Giáp ở giai đoạn thuyên giảm, Lê Xuân Giáp đủ khả năng nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định, bệnh của Lê Xuân Giáp tái phát (tương đương bệnh cấp tính) nên mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi”.

Trên cơ sở kết luận giám định và các quy định pháp luật có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập hồ sơ, đề nghị và ngày 19.1.2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ra Quyết định bắt buộc chữa bệnh đối với bị can Lê Xuân Giáp. Xét thấy không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và thời hạn điều tra đã hết nên trong các ngày 19.01.2023, 23.02.2023 và ngày 06.3.2023 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định tách vụ án, bị can; tạm đình chỉ điều tra và hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bị can Lê Xuân Giáp để khi có kết quả thực hiện biện pháp bắt buộc chữa bệnh sẽ phục hồi điều tra, xử lý nghiêm minh. Đối với các bị can khác trong vụ án gồm Trần Phát Đạt và Hồ Hồng Quảng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh xét xử vào ngày 17.5.2023.

“Quá trình khởi tố, điều tra giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định của pháp luật.”, ông Nguyễn Xuân Bằng cho biết.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn