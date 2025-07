Công an điều tra sự việc một thương binh tố bị 'tác động' gây c.h.ấ.n t.h.ư.ơ.n.g

Ông Trần Thanh Mừng kể lại sự việc.

Theo đó, ông Mừng tố bị anh Hoàng Công Tuyến (trú xã Cầm Thành cũ, nay xã Cẩm Bình), là Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Cẩm Xuyên, "tác động" từ phía sau khiến ông ngã xuống đường, gây chấn thương ở vùng trán phải khâu 8 mũi.

Theo trình bày của ông Trần Thanh Mừng (thương binh 4/4), sáng 2-6-2025, trong lúc ông đang ở quê (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) thì nhận được thông tin về việc anh Hoàng Công Tuyến thuê máy móc đào cây cối trước ngõ nhà mình liền vội chạy lên. "Thấy cây cối bị đào lên vứt ngổn ngang nên tôi rất bức xúc. Tôi đã chất vấn anh Tuyến và 2 bên lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó, lúc quay lưng lại thì tôi bị anh Tuyến "tác động" vào phía sau gáy khiến tôi ngất đi và ngã úp mặt xuống đường. Trán tôi bị rách một đường dài khiến máu chảy ra rất nhiều. Sau khi xảy ra sự việc, anh Tuyến bỏ chạy. Lúc đó, người nhà anh Tuyến cũng chạy đến chở tôi đi bệnh viện để khâu và băng bó vết thương", ông Mừng thuật lại.

Vết thương trên trán ông Mừng phải khâu 8 mũi.

Theo bản tóm tắt bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cung cấp, bệnh nhân Trần Thanh Mừng nhập viện trong tình trạng bị thương ở vùng đầu và mặt do bị đánh ngã. Vết thương bị rách trên vùng đầu ông Mừng được các bác sĩ khâu 8 mũi. Sau khi khâu và băng bó vết thương xong, ông Mừng được người nhà anh Tuyến chở về nhà. Tuy nhiên, khi thấy bản thân ăn vào lại bị nôn ra kèm tức ngực, choáng váng, đau sau gáy nên ông Mừng lại nhập viện điều trị.

Ông Mừng cho biết thêm: "Tôi nằm viện điều trị suốt một tuần nhưng không hề thấy anh Tuyến đến hỏi han gì. Mãi về sau mới thấy vợ anh Tuyến đến thăm hỏi. Sự việc cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe chứ không hề đả động gì đến việc xô xát giữa đôi bên. Thật tình do đau quá nên mới phải ở lại điều trị, theo dõi chứ con cái tôi đều ở xa, vợ mới mổ 2 đầu gối không đi lại được phải nhờ cháu đến chăm".

...

Ông Mừng cũng giải thích nguyên nhân dẫn đến sự việc phát sinh mâu thuẫn. Năm 1982, gia đình ông đã về xây dựng ngôi nhà tại thôn Hưng Mỹ. Lúc đó, kế bên nhà có 1 hồ nước, về sau được bố vợ anh Tuyến mua và cho gia đình con gái. Thời gian gần đây, anh Tuyến đổ đất làm nền và ranh giới giữa 2 nhà có một mương nước nhỏ. Sáng 2-6, khi ông không có mặt ở đó, anh Tuyến đã thuê máy móc tự ý đào xới cây cối mà không hề hỏi han, thông báo gì cho ông Mừng biết.

Liên quan đến sự việc trên, Công an xã Cẩm Bình được biết đã nhận được đơn thư của ông Trần Thanh Mừng. Cán bộ Công an xã Cẩm Bình cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, ông Trần Thanh Mừng có lên trình báo với Công an xã Cẩm Thành cũ và được cán bộ Công an xã thụ lý. Quá trình thực hiện các thủ tục thì ông Mừng đang nằm viện điều trị. Sau đó, Công an xã Cẩm Thành ra bệnh viện làm việc với ông Mừng, hỏi có yêu cầu gì thì ông này nói để tôi về bàn bạc với gia đình rồi đưa ra thống nhất. Từ sau đó, ông Mừng không có hề có ý kiến gì. Vừa rồi, ông Mừng có đơn gửi ra Công an tỉnh Hà Tĩnh và phía Công an tỉnh chuyển về cho Công an xã Cẩm Bình để xử lý theo thẩm quyền.

"Khi tiếp nhận đơn chúng tôi sẽ tiến hành xác minh, làm rõ, xử lý theo trình tự và đúng theo quy định của pháp luật. Ai sai đến đâu sẽ bị xử lý đến đó", cán bộ Công an xã Cẩm Bình cho biết.

Ông Hoàng Bá Đồng- Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khi nhận được đơn của ông Trần Thanh Mừng, chúng tôi đã xem nội dung đơn và tổ chức tìm hiểu. Theo đó, chúng tôi đã yêu cầu anh Tuyến làm bản tường trình về nội dung sự việc. Đây là mâu thuẫn cá nhân giữa 2 gia đình về việc tranh chấp đất đai, không liên quan đến công việc.

Về phía ngân hàng, sau khi nắm bắt sự việc, lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã cho anh Tuyến tạm nghỉ việc một thời gian để giải quyết thỏa đáng giữa 2 cá nhân với nhau. Chúng tôi có trao đổi với anh Tuyến, sự việc đã xảy ra, ông Mừng là một thương binh và đã lớn tuổi, phải đi điều trị nên phải có trách nhiệm, đảm bảo về các mặt như thăm hỏi, thuốc men điều trị, thăm khám, các chi phí, hỗ trợ, bồi dưỡng. Còn sau này khi có kết luận của cơ quan Công an, ông Tuyến nếu sai phạm thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của Nhà nước.

Tác giả: X.SƠN

Nguồn tin: cadn.com.vn