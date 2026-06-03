Cơ quan thuế yêu cầu tiệm vàng xuất hóa đơn điện tử cho từng giao dịch

Thuế cơ sở 6 tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng bạc trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và kê khai thuế theo quy định hiện hành.

Theo văn bản, cơ quan thuế đề nghị các cơ sở kinh doanh vàng bạc tiếp tục tuân thủ đầy đủ quy định về lập hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn, thanh toán đối với hoạt động mua bán vàng, kê khai doanh thu và xác định các khoản chi được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

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Về hóa đơn điện tử, căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng bạc khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn điện tử cho từng lần bán hàng. Đối với trường hợp bán trực tiếp cho người tiêu dùng, cơ sở kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định.

Cơ quan thuế cũng lưu ý thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phụ thuộc vào việc đã thu tiền hay chưa. Đối với dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn là khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ; trường hợp thu tiền trước hoặc trong quá trình cung cấp dịch vụ thì phải lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền.

Liên quan đến thanh toán trong hoạt động kinh doanh vàng, Thuế cơ sở 6 tỉnh Hà Tĩnh dẫn Khoản 10, Điều 4 Nghị định số 232/2025/NĐ-CP, theo đó các giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng/ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

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Về nghĩa vụ kê khai thuế, cơ quan thuế dẫn Khoản 1, Điều 8 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, yêu cầu người nộp thuế kê khai chính xác, trung thực và đầy đủ các khoản doanh thu phát sinh.

Đối với các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, theo Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp mua đồ dùng, tài sản của cá nhân trực tiếp bán ra phải có chứng từ thanh toán theo quy định về kế toán, hóa đơn và chứng từ.

Đáng chú ý, với các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ trong ngày của từng cá nhân có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ.

Thuế cơ sở 6 tỉnh Hà Tĩnh cho biết các trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm, không lập hóa đơn khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, kê khai sai doanh thu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 310/2025/NĐ-CP.

Cơ quan thuế sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của các cơ sở kinh doanh vàng bạc. Trường hợp phát hiện dấu hiệu trốn thuế, hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Khải Nguyên

Nguồn tin: vietnamfinance.vn