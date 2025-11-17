Cô giáo yêu cầu điền thành ngữ "lá lành..., tình làng...", loạt đáp án học sinh đưa ra khiến phụ huynh đỏ mặt

Bố mẹ thường không thể hình dung được khả năng sáng tạo và trình độ ngôn ngữ của con trẻ, cho đến khi họ thấy những bài tập mà các bé hoàn thành ở trường. Cách đây không lâu, trên các diễn đàn mạng xã hội, những “tác phẩm bá đạo” của học sinh tiểu học đã làm dậy sóng, khiến ái nấy đều phải cười nghiêng ngả vì mức độ hài hước và sáng tạo.

Trong một bài tập điền từ để hoàn thành câu thành ngữ, tục ngữ, nhiều “búp măng non” đã gặp phải khó khăn đáng kể khi chưa hiểu rõ ý nghĩa của những câu nói này. Từ đó, trí tưởng tượng phong phú của các em đã dẫn đến những thành phẩm vô cùng gây cười. Thực sự, sáng tạo không chỉ giúp trẻ em giải quyết vấn đề, mà còn có khả năng biến việc học thành một trải nghiệm đầy thú vị.

Với yêu cầu điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh những câu tục ngữ, thành ngữ, một học sinh đã “trả về” kết quả đáng nhớ. Thay vì viết ra những câu như: "Kề vai sát cánh", "Lá lành đùm lá rách", "Tình làng nghĩa xóm" hay "Kính trên nhường dưới" thì em đã sáng tạo ra những phiên bản vô cùng khác biệt và hài hước:

- Kề DƯỚI sát cánh

- Lá lành VAI lá rách

- Tình làng ĐÙM xóm

- Kính trên nhường NGHĨA

Cộng đồng mạng đều suy đoán khi giáo viên của đứa trẻ nhận được những đáp án này, cô sẽ không chỉ ngạc nhiên mà còn có phần "sốc tâm lý". Chắc chắn rằng, không chỉ thầy cô mà các bậc phụ huynh cũng phải đỏ mặt xấu hổ trước trình độ ngôn ngữ "có một không hai" của con em mình.

Dù rằng những đáp án này sai lệch hoàn toàn, nhưng chúng đã thành công trong việc mang lại những tiếng cười sảng khoái cho nhiều người đọc. Minh chứng cho sự hồn nhiên, sáng tạo trong tâm hồn trẻ thơ, cũng như khả năng nhìn nhận thế giới một cách khác biệt của tụi nhỏ trong độ tuổi này.

Trên thực tế, dạng bài tập điền từ vào chỗ trống để hoàn thành câu đối với nhiều học sinh là không dễ. Đặc biệt là những trẻ chưa có sự hoàn thiện trong suy nghĩ, và sở hữu vốn từ vựng ít ỏi. Nếu không rèn luyện và trau dồi nhiều hơn, các bé sẽ gặp khó khăn dẫn đến kết quả học tập, thi cử không cao.

Chính vì như thế mà đối với các dạng bài tập điền từ, để giúp con học tốt thì bố mẹ có thể rèn luyện cho trẻ bằng những cách sau:

Thứ nhất, bố mẹ cần rèn luyện kỹ năng đọc và hiểu nghĩa từ cho trẻ. Điều này rất quan trọng vì để hoàn thành tốt bài tập điền từ, trẻ phải hiểu được ý nghĩa của từng từ và câu. Bố mẹ có thể đọc cùng con, thảo luận về nghĩa của các từ vựng trong bài, đồng thời yêu cầu con giải thích lý do lựa chọn một từ cụ thể nào đó, trẻ sẽ nắm vững kiến thức từ vựng và ứng dụng chúng hiệu quả hơn trong bài tập.

Thứ hai, bố mẹ cần hướng dẫn trẻ về các quy tắc chính tả khi viết. Các bài tập điền từ thường yêu cầu trẻ vận dụng kiến thức về kết hợp nguyên âm, phụ âm, cách viết đúng các vần, âm tiết. Vì vậy, bố mẹ cần giải thích rõ ràng các quy tắc này và hướng dẫn trẻ nhận biết, phân biệt chúng trong quá trình làm bài.

Thứ ba, bố mẹ cần rèn luyện kỹ năng suy luận, đoán từ cho trẻ. Trong nhiều bài tập điền từ, trẻ phải dựa vào ngữ cảnh, logic của câu để phán đoán từ phù hợp. Bố mẹ có thể khuyến khích trẻ suy nghĩ, phân tích câu, từ ngữ để đưa ra lựa chọn thích hợp. Điều này giúp trẻ phát triển tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề.

Thứ tư, bố mẹ cần tạo môi trường luyện tập tích cực cho trẻ. Việc chuẩn bị nhiều bài tập điền từ khác nhau, tạo không khí vui vẻ và khuyến khích con tích cực thực hiện sẽ giúp trẻ dần nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Cuối cùng, bố mẹ cần thường xuyên kiểm tra, nhận xét và giải thích cho trẻ. Việc chỉ ra những chỗ sai và giải thích lý do, đồng thời hướng dẫn con cách tự kiểm tra, chữa bài sẽ giúp trẻ rút ra được những bài học quý giá, từ đó hoàn thiện kỹ năng làm bài tập điền từ ngày càng tốt hơn.

Với việc kết hợp các giải pháp trên, bố mẹ sẽ góp phần rất lớn vào việc nâng cao khả năng hoàn thành các bài tập điền từ của trẻ.

