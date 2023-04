Clip: Xe máy đâm bung lan can rơi xuống hồ, hai người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh hai người đi xe máy lao thẳng xuống hồ nước, tử vong, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Trong clip, một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo một nam thanh niên ngồi phía sau đang lưu thông trên đường thì bất ngờ tông sập lan can sắt rồi rơi thẳng xuống hồ nước. Khoảng 2 phút sau một người dân ở gần đó phát hiện ra sự việc nên đã đi tới kiểm tra tình hình.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào 11h25 ngày 10/4, tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

...

Thông tin thêm trên Báo Giao thông, nạn nhân là ông Bùi Văn Kh., sinh năm 1969 và người cháu là Nguyễn Văn H., sinh năm 1995.

Theo người dân cho biết, 2 chú cháu ông Kh. chở nhau gần về tới nhà bị lạc tay lái, đâm bung lan can sắt lao xuống hồ Hai Tầng thuộc thôn Nhân Hòa. Hậu quả ông Kh. và cháu H. tử vong do đuối nước.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn