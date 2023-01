Clip: Văng xuống đường, người đàn ông bị xe ba bánh đè trúng

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng thót tim này được ghi lại tại châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe ba bánh đang lùi lại phía sau để nhường đường cho chiếc xe ô tô trên dốc. Tuy nhiên, chiếc xe sau đó bất ngờ trật bánh khỏi đường, nghiêng sang một bên khiến người đàn ông điều khiển chiếc xe ngã xuống đất. Chiếc xe ba bánh sau đó đổ đè lên người lái.

Chứng kiến sự việc, người dân ở cạnh đó đã nhanh chóng chạy lại, cùng nhau nhấc chiếc xe ba bánh lên để giải cứu người lái xe bị mắc kẹt. May mắn là người đàn ông này không bị thương nặng.

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ở ngay gần đó ghi lại.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn