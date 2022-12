Clip: “Tổ lái" nữ dàn hàng 3, chạy vi vu như “đường nhà mình”

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội facebook cho thấy, một nữ tài xế thậm chí còn lấn làn ngược chiều. Hình ảnh sự việc khiến người xem cảm thấy ngao ngán.

...

Trao đổi với PV về quy định xử lý hành vi điều khiển xe chạy ngược chiều, dàn hàng 3, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng công lý) cho biết, theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, với hành vi “điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 03 xe trở lên”, người điều khiển xe máy sẽ bị xử phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện “đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều””.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn