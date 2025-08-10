Cặp nhân tình dựng chuyện "tâm linh" để chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Dùng lợi ích “khủng” dẫn dụ...

Trước vụ án này, năm 2023, bị cáo Ngyễn Thị Tuyết đã bị tuyên bị phạt 9 năm tù và bị cáo Đặng Hoàng Giao cũng phải lĩnh 8 năm tù cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong một vụ án khác.

Theo cáo trạng, năm 2008, Tuyết và Giao quen biết nhau và nảy sinh quan hệ tình cảm. Đến năm 2010, Giao chuyển về sống chung với Tuyết ở Thái Nguyên và có 2 con chung. Thời gian này, Tuyết và Giao hành nghề thầy cúng, xem phong thủy, lập điện thờ tại nhà Tuyết ở quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội.

Từ năm 2017 đến năm 2022, thông qua các mối quan hệ xã hội, Tuyết và Giao đưa ra thông tin gian dối về việc đang sở hữu các khối thiên thạch có trọng lượng 4,27kg và 8,7kg. Các khối thiên thạch có nguồn gốc cổ xưa, có tính phóng xạ và có khả năng hủy gương kính.

Ngoài ra, Tuyết và Giao còn đưa ra thông tin không có thật về việc đang sở hữu, giao dịch nhiều tiền ngoại tệ là USD trôi nổi, chưa kích hoạt, chưa lưu thông sử dụng. Tuyết hứa hẹn khi bán được Thiên Thạch sẽ cho nạn nhân rất nhiều tiền USD. Do tin tưởng, các nạn nhân chuyển tiền cho Tuyết và Giao.

Trường hợp đầu tiên là ông Vũ Khắc L. bị chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng. Theo đó, Tuyết nói với ông này là bị cáo có đá thiên thạch và đang chuẩn bị bán cho Công ty Wilsons với giá 3 tỷ USD/ 1kg.

Tuyết nói đang cần tiền để chi phí đi làm các thủ tục, giấy tờ với các cơ quan ở thành phố Hà Nội nhằm bán được đá. Bị cáo hứa hẹn nếu ông L. đưa 1 tỷ đồng thì được hưởng 10 triệu USD.

Tuyết và Giao đưa cho ông này xem nhiều loại giấy tờ liên quan đến việc giao dịch mua bán thiên thạch, trong đó có “danh sách thành viên thụ hưởng nhận tiền theo hợp đồng chuyển nhượng vật gia bảo”. Ông L vì thế chuyển hơn 1,3 tỷ đồng cho Tuyết và Giao.

Ngoài ra, ông L còn cho biết nhiều lần đưa tiền mặt hơn 4,2 tỷ đồng nhưng không viết giấy biên nhận và 8 tỷ đồng qua dịch vụ chuyển tiền. Tuy nhiên, Tuyết không thừa nhận việc này.

Trường hợp khác là ông Nguyễn Ngọc B. Theo đó, năm 2017, Tuyết loan tin đang có nhiều tiền ngoại tệ là USD trôi nổi chưa được kích hoạt, chưa lưu thông sử dụng. Qua tìm hiểu, ông B. biết được thông tin trên nên đã liên hệ gặp Tuyết.

Ngày 18-11-2019, Tuyết gọi điện thoại hẹn ông B. đến nhà nghỉ để trao đổi về số ngoại tệ là USD. Sau đó, tại cuộc gặp tiếp theo, ngày 21-11-2019, bị cáo nói sẽ chuyển giao trước cho ông B. 1 tỷ đồng để đi làm thủ tục pháp lý cho số USD này được lưu thông, sử dụng hợp pháp.

Tuyết nói, với số USD trên được cất, lưu trữ tại một kho thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (không nói rõ địa chỉ cụ thể) và có “cậu Đồng” (người hoạt động tâm linh) đang trông giữ, đồng thời cho ông B. xem 2 mẫu tiền loại 100 USD.

Bị cáo yêu cầu ông này phải đưa tiền để thuê quần áo bảo hộ, quần áo chống độc cho cậu Đồng mặc đi vào kho lấy 1 tỷ USD. Để tạo sự tin tưởng, Giao cũng nói về việc nhân tình có tiền ngoại tệ trôi nổi chưa kích hoạt lưu thông, có đá Thiên Thạch đang làm thủ tục bán cho công ty nước ngoài và thuyết phục ông B. đưa tiền cho Tuyết với lý do: “Ông bà cho lộc thì cố gắng nộp tiền vào đi".

Ngày 24-11-2019, ông B. đi cùng nhóm của Tuyết đến TP. HCM để làm thủ tục bán thiên thạch có trọng lượng 4,27kg cho Công ty Wilsons. Tuyết lập ra kịch bản việc giao kết hợp đồng do Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Suối Tiên kết nối. Tuy nhiên, khi mọi người đến chỉ có Tuyết đi giao dịch một mình. Mọi người chờ ngoài cổng khu du lịch Suối Tiên.

Sau hơn 1 tiếng, Tuyết nói đã giao dịch bán đá với giá 1,4 tỷ USD/ 1 kg. Bị cáo nói, đã chỉ định ông B. đứng tên trên hợp đồng chuyển nhượng và ông này sẽ được hưởng 20 triệu USD. Từ tháng 11-2019, Tuyết nhiều lần yêu cầu ông B. đưa tiền để làm thủ tục giải ngân số tiền USD theo hợp đồng đặt cọc trên.

Một mặt vừa tin tưởng, mặt khác lo sợ Tuyết loại khỏi danh sách thụ hưởng, không trả lại tiền nên từ năm 2019 - 2022 ông B. nhiều lần đưa cho Tuyết tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngoài 2 nạn nhân trên, Tuyết cùng nhân tình còn chiếm đoạt 17,7 tỷ đồng của một cá nhân khác cũng bằng thủ đoạn tương tự, nâng tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành hơn 20,2 tỷ đồng.

Xác định, các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các bị hại, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết 20 năm tù và Đặng Hoàng Giao 16 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố. Về dân sự, Tòa án cũng tuyên buộc cặp đôi này phải bòi thường hơn 20 tỷ đồng cho các bị hại.

