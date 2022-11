CLIP: Ôtô tông ngã môtô CSGT rồi bỏ chạy

Tối 28-11, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (Công an TP HCM) cho biết vẫn đang tiếp tục xác minh vụ việc xảy ra như những đoạn clip đang được lan truyền trên mạng xã hội facebook ghi lại.

Chiều cùng ngày, người dùng mạng xã hội facebook chia sẻ rộng rãi đoạn clip ghi lại cảnh một CSGT dùng môtô đặc chủng chặn đầu một ôtô (loại 4 chỗ).

Clip lan truyền trên mạng

Trong lúc một cán bộ khác đang đứng bên hông chiếc xe, bất ngờ, ôtô lao vút lên để bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.

Lúc này, CSGT đứng bên hông xe liên tục dùng gậy đập vào xe để ngăn chặn nhưng ôtô vẫn không dừng lại.

Nhiều người theo dõi cho rằng chủ phương tiện đang chở "hàng nóng" nên mới hành động bất chấp như thế. Một số khác lại phỏng đoán có vẻ ôtô này vừa gây tai nạn xong.

Liên quan vụ việc này, một tài khoản mạng xã hội tiktok ghi lại được cảnh trước khi ôtô tông ngã môtô đặc chủng rồi lao đi, CSGT đã nỗ lực yêu cầu tài xế mở cửa nhưng không thành.

Thông tin ban đầu, đoạn clip ghi lại vụ việc trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP HCM)

Đây là tuyến đường thuộc địa bàn quản lý của Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM).

Tác giả: Trần Thái

Nguồn tin: Báo Người Lao Động