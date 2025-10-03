Clip: Nín thở trước hình ảnh người đàn ông lao ra cứu em học sinh lớp 7 giữa dòng nước xiết

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại khoảnh khắc anh Thế Anh cứu bé trai bị nước lũ cuốn trôi ở Hà Tĩnh (Clip Khánh Toàn)

Chiều 2-10, ông Trần Anh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, thông tin một người dân trên địa bàn xã này vừa dũng cảm lao ra dòng nước xiết cứu kịp thời một học sinh lớp 7.

Theo đó, trong lúc đạp xe qua đoạn đường thuộc chợ Đình, thôn Nam Thủy, cháu Đoàn Trần Phi Long (13 tuổi, học lớp 7) không may bị rơi xuống khu vực nước sâu và bị lũ cuốn trôi.

Cháu Long được anh Thế Anh ứng cứu kịp thời



Phát hiện sự việc, anh Trần Thế Anh (SN 1984, ngụ xã Kim Hoa) đã lao xuống dòng nước lũ, cứu bé trai đưa vào bờ an toàn.

Được biết, gia đình anh Thế Anh có ki-ốt gần khu vực cháu bé gặp nạn, nên khi phát hiện sự việc, anh Thế Anh đã bất chấp nguy hiểm, lao xuống dòng nước lũ cứu sống cháu bé.

...

Ông Nam cũng cho biết sau sự việc, lãnh đạo xã ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm của anh Thế Anh.

"Chính quyền địa phương vừa ký quyết định khen thưởng đột xuất về hành động dũng cảm nói trên. Chiều nay, xã đã tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với công dân Thế Anh", ông Nam nói.

Theo lãnh đạo xã Kim Hoa, sau bão số 10, nhiều khu vực trên địa bàn xã Kim Hoa bị nước lũ bủa vây, cô lập.

Anh Đ.Y được ứng cứu kịp thời khi đang chới với giữa dòng nước lũ.



Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 30-9, mưa lớn do ảnh hưởng của bão khiến nhiều khu vực tại xã Sơn Tiến bị ngập cục bộ. Thời điểm này, người dân phát hiện anh Đ.Y (ngụ thôn Tiến Thịnh, xã Sơn Tiến) bị rơi xuống dòng nước lũ nên đã hô hoán và cùng nhau tổ chức ứng cứu.

Ngay lúc đó, anh Nguyễn Thắng (ngụ xã Sơn Tiến) cùng hai người đàn ông khác đang chèo thuyền vượt qua đoạn đường bị ngập sâu để di chuyển về TP Hà Tĩnh. Nghe tiếng người dân hô hoán có người bị nạn, anh Thắng cùng nhóm bạn đi cùng lập tức quay thuyền lại, tiếp cận vị trí xảy ra sự việc và kịp thời cứu người đàn ông lên bờ.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động