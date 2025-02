CLIP: Người thân đau lòng bên thi thể bé trai 5 tuổi

Ngày 16-2, một lãnh đạo của UBND xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé T.C.P (5 tuổi) ở ao tôm cách nhà khoảng 1km.

Sau 2 ngày mất tích, thi thể bé trai 5 tuổi được tìm thấy

Theo thông tin từ gia đình, bé P. sống cùng bà nội. Thường ngày, bé trai này hay tự đi sang nhà hàng xóm chơi nhưng đi một lát rồi về. Tuy nhiên, vào sáng 14-2, do P. đi chơi rất lâu nên gia đình đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy.

... Thi thể bé trai được tìm thấy ở ao tôm. Ảnh: Quốc Quý

Nhận được tin báo của gia đình bé P., chính quyền địa phương cùng lực lượng công an xã và hàng chục người dân mò tìm ở những ao tôm xung quanh nhà vì nghi bé bị trượt chân đuối nước, nhưng tìm mãi không thấy.

Đến tối 15-2, một người dân trong quá trình kiểm tra ao tôm của mình thì phát hiện thi thể bé P. đang nổi lên nên thông báo chính quyền địa phương.

Đến nhận thi thể của P., người thân của bé đã khóc nghẹn ngào. Hiện, gia đình đang lo hậu sự cho bé trai này.

