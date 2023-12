Clip: Nghi đạp nhầm chân ga, nữ tài xế đâm loạn xạ nhiều xe trên đường

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô bất ngờ tông hàng loạt xe máy trên đường, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Theo hình ảnh ghi lại, một chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng đang lùi từ trong một gara ra ngoài. Chiếc xe sau đó bất ngờ lùi trúng hai người đi xe máy, sau đó tông liên tiếp 2 xe máy khác và một ô tô đang đỗ bên đường. Chứng kiến sự việc, nhiều người có mặt tại hiện trường hốt hoảng bỏ chạy.

Sau khi chiếc xe dừng lại, từ ghế lái, một tài xế nữ bước ra. Toàn bộ diễn biến sự việc đã đượ camera giám sát ghi lại.

...

Theo Báo Nghệ An, vụ tai nạn xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 18/12 trên đường Hoàng Phan Thái, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An. Vụ tai nạn đã làm một người bị thương nhẹ.

Theo nhận định ban đầu, người phụ nữ khi lùi xe từ gara ra có thể đã đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe mất lái.

Sáng 19/12, trao đổi trên tờ Dân Trí, lãnh đạo Công an xã Nghi Phú, thành phố Vinh, cho biết: "Hiện chúng tôi chưa nhận phản ánh về sự việc này. Có thể tai nạn xảy ra, giữa các bên đã thỏa thuận với nhau nên không báo tới công an địa phương".

Một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cũng cho biết chưa nắm rõ thông tin và đang cho xác minh.

