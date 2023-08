Clip: Ngã gãy chân, người đàn ông vẫn chống nạng đi trộm điện thoại

Your browser does not support the video tag.

Vụ trộm đặc biệt này xảy ra tại huyện Vân Hòa, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Lợi dụng lúc chủ nhà mất cảnh giác, một người đàn ông đã lẻn vào trộm đi chiếc điện thoại di động.

Điều đặc biệt là dù đang bị thương ở chân, người đàn ông vẫn chống nạng đi trộm.

Theo điều tra của cảnh sát, tên trộm họ Luyện, là một thành phần bất hảo lâu năm trong khu vực. Trước đó, hắn đã thực hiện một vụ trộm nhưng không may rơi từ tầng 4 của một tòa nhà, kết quả hắn đã bị gãy chân và nhiều vết thương khác trên cơ thể.

Sau vài tháng, cảm thấy vết thương đã dần bình phục, Luyện quyết định chống nạng đi trộm. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi trộm cắp của hắn đã được camera giám sát ghi lại.

Sau khi tiếp nhận trình báo của người dân, cảnh sát huyện Vân Hòa đã tiến hành điều tra và bắt giữ người đàn ông này.

