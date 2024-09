Clip: Mercedes bị xe tải đẩy hàng chục mét, nữ tài xế thoát chết

Your browser does not support the video tag.

Khoảng 9h30 sáng 21/9, tại đoạn đường Kangcheng, Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, một chiếc xe tải lớn đã được nhìn thấy đang đẩy một chiếc Mercedes-Benz màu đỏ ở phía trước đầu xe.

Theo những người chứng kiến, trời đang mưa rất to vào thời điểm đó, và sau khoảng 10 giây, hai chiếc xe đã tách ra. Nữ tài xế của chiếc Mercedes-Benz đã gọi cảnh sát sau khi chiếc xe của cô dừng lại.

Chiếc xe Mercedes-Benz bị xe tải đẩy đi hàng chục mét.

Khi nhận được báo cáo, cảnh sát giao thông Lô Châu đã nhanh chóng can thiệp để điều tra.

Sau khi xem xét cảnh quay từ camera giám sát và các phương pháp điều tra khác, cảnh sát giao thông đã loại trừ mọi xung đột có từ trước. Cả hai tài xế đều không quen biết nhau và không có mối liên hệ nào trước đó.

Chiếc Mercedes-Benz màu đỏ bị một số vết xước và biến dạng ở bên trái, nhưng thiệt hại không nghiêm trọng. Vụ việc hiện đang được xử lý như một vụ tai nạn giao thông thông thường.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn