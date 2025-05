Clip màn rượt đuổi ngoạn mục trong chung kết Cúp C1 Đông Nam Á

Your browser does not support the video tag.

Buriram United và Công an Hà Nội

Có hai bàn thắng và vươn lên dẫn trước ngay từ hiệp 1 nhưng CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã bị đội chủ nhà Buriram United gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối hiệp 2. Diễn biến trong hiệp phụ giữa hai đội cũng kịch tính không kém, khi Buriram dẫn bàn rồi đoàn quân HLV Polking gỡ hòa ở phút cuối trận.

Bước vào loạt luân lưu 11m, tài cản phá xuất thần của thủ thành Nguyễn Filip giúp CLB CAHN có lợi thế "kết liễu" đối phương. Song kết quả không như thủ môn Việt kiều mong chờ, khi 3 đồng đội không thực hiện thành công quả 11m, khiến đội nhà thua 2-3 trong loạt luân lưu.

Buriram xứng đáng đăng quang Cúp C1 Đông Nam Á 2024-2025, có cơ hội đoạt cú "ăn 4" mùa này. Trong khi đó, CLB CAHN chỉ còn một giải đấu có thể đoạt danh hiệu ở mùa giải 2024-2025 là Cúp Quốc gia.

