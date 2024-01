Clip: Lọt vào điểm mù, cô gái suýt mất mạng dưới gầm xe tải

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại vào ngày 14/1, tại Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một cô gái điều khiển xe máy điện đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị một chiếc xe tải va trúng. Do đi vào điểm mù của xe tải, tài xế lại không quan sát thấy cô gái nên vẫn cho chiếc xe tiếp tục di chuyển.

Trong clip, cô gái loạng choạng nhằm thoát khỏi chiếc xe tải, trong khi đó chiếc xe máy bị mắc kẹt dưới gầm. May mắn thay, cô gái trẻ đã kịp thời nhảy ra khỏi đầu chiếc xe tải trước khi bị cán trúng.

Toàn bộ cảnh tượng thót tim này đã được camera giám sát ghi lại.

