Clip: Khoảnh khắc xe container lao khiến 8 ô tô đâm nhau liên hoàn

Đến tối 26-9, Quốc lộ 51 đoạn qua phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), nơi xảy ra vụ tông liên hoàn giữa 1 xe container và 8 ô tô đã thông thoáng, các xe di chuyển bình thường.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT đã khám nghiệm hiện trường và cho di chuyển các xe về UBND phường Mỹ Xuân để tránh ùn tắc giao thông.

Các xe bị tông, dồn nhau trên Quốc lộ 51



Clip ghi lại cảnh container đâm từ phía sau

Lực lượng công an cũng đã kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe container ngay tại hiện trường, kết quả cho thấy tài xế này không có nồng độ cồn trong người.



Trong khi đó, một đoạn clip ngắn được ghi lại từ camera hành trình của ô tô đi phía sau cho thấy, thời điểm tai nạn, khá đông ô tô di chuyển trên Quốc lộ 51.

Kết quả đo nồng độ cồn của tài xế container

Bất ngờ, xe container tông vào một chiếc xe màu đen, từ đó chiếc xe này đâm liên tiếp vào những chiếc ô tô phía trước, tạo nên cảnh hỗn loạn.

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, trên Quốc lộ 51, đoạn qua phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn gồm 1 xe container và 8 xe ô tô.

Clip hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào đúng giờ cao điểm nên giao thông trên Quốc lộ 51, hướng từ huyện Long Thành về thị xã Phú Mỹ ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài gần 5km.

Được biết, trong 8 ô tô bị tông liên hoàn thì có 5 chiếc bị hư hỏng, trong đó có 2 xe hư hỏng nặng. Vụ tai nạn may mắn không có thiệt hại về người.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người Lao Động