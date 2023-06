CLIP: Cựu giám đốc Trung tâm giáo dục ở Nghệ An được giảm 3/4 mức án

Trong 2 ngày 12 và 13-6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án Lê Thị Dung (51 tuổi, quê Thanh Hóa; cựu giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Hưng Nguyên, gọi tắt là Trung tâm) và Nguyễn Thị Hương (quê Hà Tĩnh, nguyên kế toán Trung tâm) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Lê Thị Dung tiếp tục kêu oan, không thừa nhận tội danh như cáo buộc của VKSND. Các luật sư bào chữa cho bị cáo Dung cũng cho rằng bị cáo Dung không có tội.

Theo đại diện VKSND tỉnh Nghệ An, cấp sơ thẩm chưa làm rõ được các nội dung cần thiết để bảo đảm việc xét xử, đảm bảo cho việc giải quyết vụ án một cách toàn diện. Trên cơ sở phân tích nêu trên, VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm C, khoản 1, điều 355 và điểm D, khoản 1, điều 358 của Bộ luật Hình sự, hủy bản án sơ thẩm số 17 ngày 24-4-2023 của TAND huyện Hưng Nguyên để để điều tra, xét xử lại.

Kết thúc phiên toà phúc thẩm vào chiều 13-6, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung An mức án 15 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; bị cáo Nguyễn Thị Hương được miễn mức án hình sự.

Video HĐXX tuyên án 15 tháng tù đối với bị cáo Lê Thị Dung.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 24-4, TAND huyện Hưng Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung, cựu giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên, 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" vì gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 45 triệu đồng.

Trong phần xét hỏi tại phiên phúc thẩm diễn ra trong ngày 12-6, bị cáo Lê Thị Dung tiếp tục kêu oan, không thừa nhận tội danh như cáo buộc của VKSND.

Sau phiên tòa sơ thẩm, có dư luận cho rằng với số tiền chiếm đoạt chưa đến 45 triệu đồng nhưng mức hình phạt nặng và đặt câu hỏi về tính khách quan của Hội đồng xét xử.

Liên quan đến vụ việc gây xôn xao dư luận trên, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã có chỉ đạo việc xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm phải đúng quy định pháp luật, đúng người, đúng tội, chặt chẽ, đảm bảo công bằng, khách quan, thấu tình đạt lý, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

