Clip container va chạm xe máy mùng 6 Tết, tài xế ôm mặt khóc khi xuống nhìn hiện trường

Mới đây trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ đoạn clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11 giờ 57 phút ngày 3/2/2025 (mùng 6 Tết Ất Tỵ).

Trong đoạn clip, chiếc container đang di chuyển trên đường, sau đó đi chậm lại, từ từ rẽ phải. Khi container đang rẽ thì va chạm với một xe máy đi cùng chiều. Phát hiện sự việc, tài xế container đã xuống xe xem xét tình hình. Khi nhìn thấy hiện trường, người đàn ông lập tức ôm mặt khóc đầy tuyệt vọng.

Camera hành trình của xe container ghi lại diễn biến vụ tai nạn.

Theo một số hình ảnh được người dân có mặt tại hiện trường chụp lại thì nạn nhân là nữ giới, điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Thái Bình. Nạn nhân ngã tại khu vực bánh trước của xe container. Sự việc được cho là xảy ra tại Quốc lộ 5, hướng Hải Phòng - Hà Nội, thuộc địa phận huyện Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Hiện trường vụ tai nạn được người dân ghi lại.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày đầu năm mới, khi người dân đang quay trở lại công việc, học tập khiến nhiều người xót xa. Hiện những clip, hình ảnh về vụ việc vẫn đang tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn