CLIP: Công an n.ổ s.ú.n.g khống chế 2 xe ô tô chở 1,5 tấn p.h.á.o l.ậ.u

Ngày 21-5, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đang tạm giữ hình sự Hoàng Cảnh Ước (SN 1981) và Cao Thanh Hòa (SN 1994), cùng trú tỉnh Gia Lai, để điều tra tội buôn bán hàng cấm.

CLIP Công an Nghệ An nổ súng khống chế 2 xe ô tô chở 1,5 tấn pháo trái phép. Nguồn: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 14-5, tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan ra hiệu lệnh yêu cầu 2 xe ô tô 7 chỗ mang BKS tỉnh Gia Lai do Ước và Hòa điều khiển.

Bất chấp hiệu lệnh của cảnh sát, 2 đối tượng quay đầu ô tô bỏ chạy, tuy nhiên xe đã lao xuống vệ đường. Ngay lúc này, hàng chục trinh sát từ nhiều phía ập tới tiếp cận. Quá trình vây bắt, 2 đối tượng mở cửa ô tô, bước xuống chống trả quyết liệt nhằm thoát thân. Trinh sát đã phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên trấn áp, bắn thủng lốp xe ô tô. Sau ít phút, ban chuyên án đã khống chế được 2 đối tượng.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: H. Hưng

Tiến hành khám xét trong ô tô, lực lượng chức năng thu 198 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả, 768 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả, đều xuất xứ từ nước ngoài, tổng trọng lượng khoảng 1,5 tấn.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động