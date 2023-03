CLIP: Cận cảnh soi chiếu phát hiện 11,48 kg ma túy do 4 tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển

Ngày 17-3, Tổng cục Hải quan cho biết Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phát hiện vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép hơn 11,48 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Lượng lớn ma túy tổng hợp cất giấu bên trong các tuýp kem đánh răng. Clip: Cơ quan hải quan cung cấp

Theo đó, ngày 16-3, tại ga đến quốc tế thuộc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu (Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) thực hiện thủ tục hải quan cho các thành viên trong phi hành đoàn thuộc chuyến bay số hiệu VN10 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) từ Pháp về Việt Nam. Qua đó, phát hiện hành lý của 4 nữ tiếp viên trong phi hành đoàn nghi vấn có chứa ma túy.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã chủ trì, phối hợp cùng Đội Kiểm soát ma túy (Cục Hải quan TP HCM), Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu), Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP HCM (PC04) kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên, phát hiện lượng lớn ma túy cất giấu, ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng.

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn ma túy "ngụy trang" trong kem đánh răng



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý của tiếp viên Võ Tú Quỳnh, ngoài đồ dùng cá nhân còn có 45 hộp kem đánh răng. Trong 42 hộp kem đánh răng lực lượng chức năng phát hiện chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 3.440 gr; 3 hộp còn lại bên trong chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 80 gam chất bột màu trắng.

...

Kiểm tra hành lý của tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, ngoài vali đồ dùng cá nhân có 1 vali nhựa màu đen bên trong đựng 11 hộp kem đánh răng. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 780 gr.

Kiểm tra hành lý của tiếp viên Đặng Phương Vân, ngoài đồ dùng cá nhân, lực lượng chức năng phát hiện 1 vali nhựa màu đen bên trong đựng 55 hộp kem đánh răng. Bên trong 28 hộp, lực lượng chức năng phát hiện chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2.000 gr; 27 hộp còn lại chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 2.020 gr chất bột màu trắng.

4 tiếp viên Vietnam Airlines mang 11,48 kg ma túy về Việt Nam



Kiểm tra hành lý của tiếp viên Nguyễn Thanh Thuỷ, lực lượng chức năng cũng phát hiện 1 vali nhựa màu đen bên trong đựng 43 hộp kem đánh răng. Trong đó có 31 hộp chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2.180 gr; 12 hộp còn lại chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 940 gram chất bột màu trắng.

Cơ quan Hải quan đã tiến hành lấy mẫu thử nhanh, kết quả cho thấy toàn bộ tang vật đều là ma túy tổng hợp.

Hiện cơ quan hải quan đang phối hợp lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người Lao Động