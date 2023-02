CLIP: 2 nữ sinh lớp 12 tham gia đánh "hội đồng" một phụ nữ nhập viện

Ngày 12-2, ông Nguyễn Quốc Ngân, Hiệu trưởng Trường THPT Triệu Sơn 1 (đóng tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã có báo cáo gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thanh Hóa về việc có 2 nữ sinh nhà trường tham gia đánh một người phụ nữ nhập viện.

Your browser does not support the video tag.

Clip vụ việc người phụ nữ bị nhóm người đánh đập dã man

Theo báo cáo, tối ngày 24-11-2022, nhà trường nhận được thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn yêu cầu xác minh thông tin về học sinh của trường có liên quan đến vụ việc đánh nhau trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn trưa cùng ngày 24-11.

Nhà trường đã vào cuộc và xác định nhà trường có 2 học sinh lớp 12C5 liên quan đến vụ việc gồm: Tống Dương Hoàng A. (SN 2005), và Nhữ Thị Mai A. (SN 2005).

Ngày 6-12-2022, nhà trường đã cho các học sinh trên làm tường trình lại sự việc; đồng thời đã liên hệ Công an huyện Triệu Sơn để biết hình thức xử lý của Công an huyện và chính quyền để nhà trường họp, xem xét hình thức kỷ luật theo điều lệ trường học. Tại thời điểm ngày 6-12, công an huyện thông tin chưa kết luận vụ việc, khi nào có kết luận sẽ thông báo cho nhà trường.

Theo ông Nguyễn Quốc Ngân, qua tường trình, các nữ sinh cho biết bị lôi kéo tham gia một vụ việc liên quan tới người lớn nên mới xảy ra sự việc như trên. "Hiện 2 học sinh này vẫn đi học bình thường và nhà trường sẽ họp, xem xét xử lý kỷ luật khi có thông báo trở lại của Công an huyện Triệu Sơn" - ông Ngân nói.

...

Trước đó, ngày 26-12-2022, chị V.T.G. (SN 1984; ngụ xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn) đã làm đơn tố cao gửi Công an huyện Triệu Sơn cầu cứu về việc chị bị một nhóm người bất ngờ chặn đường hành hung, cướp tài sản.

Hình ảnh người phụ nữ bị đánh dã man. Ảnh cắt từ clip



Trong đơn trình báo, vào trưa ngày 24-11-2022, chị G. nhận được tin nhắn qua messenger từ tài khoản Facebook nhắn tin và gọi điện để đặt hàng sản phẩm cao dứa tre, yêu cầu giao hàng tại cà phê số 1 Bà Triệu, thị trấn Triệu Sơn.

Khi đến nơi, khi chị G. đang cúi xuống lấy hàng cho khách thì bất ngờ bị một nhóm phụ nữ trẻ tuổi dùng mũ bảo hiểm, mũ cối đánh tới tấp vào đầu, vùng mặt, vùng ngực, đồng thời vu khống chị G. cướp chồng.

Sau khi hứng một trận "mưa" đòn "hội đồng" từ những người phụ nữ lạ mặt, chị G. còn bị nhóm người trên lấy đi một chiếc điện thoại di động hiệu Redmi Note 9 Pro, trị giá 6,7 triệu đồng.

Liên quan tới sự việc này, Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội "Cướp tài sản", trong đó có 2 nữ sinh trên.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động