Chủ xe sau 1 năm với VinFast VF 3: Vừa tiết kiệm, vừa vui, vừa “nghiện” cảm giác lái xe điện

“Đừng để con số 45 mã lực đánh lừa”

Sau một năm chạy VF 3 với quãng đường hơn 12.000 km, chủ xe của kênh “Súp Lơ Family” chia sẻ rằng anh hoàn toàn bất ngờ vì chiếc xe này nhỏ gọn nhưng lại vô cùng đa dụng. Anh gọi chiếc xe là “người bạn đồng hành thật sự”, từ đi chợ, đi làm, đến đưa gia đình đi dã ngoại cuối tuần. Vị chủ xe cũng nhận xét VF 3 rất dễ lái nhờ kích thước nhỏ, dễ dàng xử lý khi đường đông hoặc gặp nơi chật hẹp.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, reviewer Kenz Nguyễn (kênh GearUp) lưu ý người mua xe đừng để con số 45 mã lực… đánh lừa, vì đằng sau con số đó là một động cơ “nhỏ mà có võ” với khả năng vận hành linh hoạt và thú vị. “VF 3 lanh và thoát hơn nhiều chiếc A-SUV xăng 100 mã lực đang bán hiện nay”, anh Kenz Nguyễn bổ sung thêm.

Theo reviewer này, mấu chốt của năng lực vận hành ở xe VF 3 nằm ở 110 Nm mô-men xoắn, giúp VF 3 vọt lên nhanh, ga thoáng. Anh cũng tỏ ra khá bất ngờ trước khả năng cách âm của VF 3. “Một chiếc xe hạng A mà cách âm như thế này thì quá ổn”, anh đánh giá.

Cùng quan điểm, anh Lê Hoàng Thiện, kênh Otosaigon cũng cho rằng VF 3 êm hơn nhiều mẫu xe hạng B - điều anh không hề kỳ vọng trước khi lái thử. Theo anh, những tiếng rào rào thường gặp ở xe hạng B, hoặc âm thanh khi đi qua những cung đường khó, đều được xóa tan hết trên VF 3. “Ban đầu đã đinh ninh xe nhỏ nhắn chắc chắn sẽ ồn một chút, đặc biệt là phần gầm, nhưng trải nghiệm thực tế đã vượt quá mong đợi”, anh Thiện khẳng định.

Quãng đường di chuyển mỗi lần sạc đầy của VF 3 lên tới hơn 200 km được các chủ xe đánh giá là đủ dùng cho nhu cầu hàng ngày. Thậm chí, bài kiểm tra độc lập của kênh Mê Xe cho kết quả ấn tượng hơn khi VF 3 đi được 214,2 km chỉ với một lần sạc đầy.

Chi phí vận hành hấp dẫn: VF 3 giúp nhiều gia đình lên đời ô tô điện

Sự tiện lợi trong việc sạc và chi phí sử dụng gần như bằng 0 đang là lý do khiến nhiều người dùng VF 3 chuyển hẳn thói quen đi lại từ xe máy sang ô tô điện. Anh Nguyễn Hoàng Đạt, một chủ xe VF 3 tại Hà Nội cho biết, các trạm sạc của V-Green dày đặc và nếu đi theo bản đồ, chỉ mất vài phút là đã gặp 1 trạm. Anh có thể tranh thủ tiếp khách, hay ngồi làm việc khoảng nửa tiếng là đầy pin. “Chưa bao giờ gia đình tôi phải lăn tăn vì thiếu chỗ sạc”, anh tự tin khẳng định.

Bài toán kinh tế cũng là điều khiến nhiều chủ xe thấy hài lòng trong quá trình sử dụng VinFast VF 3. Chủ kênh Youtube Eco Du lịch, đồng thời cũng là chủ xe VF 3 cho hay, nếu xét trong tầm giá khoảng 300 triệu đồng thì đây là một chiếc xe mang lại nhiều tiện ích cho người dùng. Cộng thêm với loạt ưu đãi hiện nay, mức giá để sở hữu VF 3 thậm chí còn được kéo gần hơn tới khách hàng.

...

Theo đó, người mua xe sẽ được giảm 4% trên giá trị xe; hỗ trợ đổi từ xe xăng sang xe điện với ưu đãi 5 triệu đồng, giảm 2% trên giá trị xe nếu khách hàng mua qua website vinfastauto.com. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng quà trị giá 6 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Đặc biệt, trong tháng 11, khách hàng còn được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất, có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng, miễn phí chọn màu nâng cao (tương đương 8 triệu đồng). Cộng dồn, người mua có thể nhận tổng ưu đãi lên tới gần 40 triệu đồng khi mua xe. Thêm vào đó, vì là xe điện, VF 3 còn được miễn lệ phí trước bạ nên chi phí lăn bánh thực thấp hơn rất nhiều so với các mẫu xe xăng trên thị trường. “Kia Morning thấp nhất cũng phải 430 triệu lăn bánh. Vậy thì mua VF 3 rẻ hơn tới cả trăm triệu đồng”, đại diện kênh Eco Du lịch cho biết.

Chi phí sử dụng cũng là một điểm đáng chú ý bởi xe điện VinFast hiện đang được miễn phí sạc tới giữa năm 2027. Kể cả khi hết miễn phí, anh tính toán, di chuyển 1 km với xe điện chỉ tốn khoảng 400 đồng , trong khi với các mẫu xe xăng hạng A, chi phí nhiên liệu ít nhất là 1.100-1.200 đồng/km, gấp 3 lần VF 3.

Nói thêm về chi phí, anh Bình, một trong những khách hàng đầu tiên sử dụng VF 3 trên thị trường cho biết, chi phí bảo dưỡng trung bình của VF 3 chỉ khoảng 400.000 đồng/lần. Tần suất bảo dưỡng cũng như việc thay thế phụ tùng, linh kiện cũng rất ít, nhờ đó càng giúp chủ nhân tiết kiệm được cả về tiền bạc lẫn thời gian.

Với những lợi thế đặc biệt ấy, VF 3 trong mắt nhiều chủ xe không chỉ là chiếc ô tô nhỏ gọn để di chuyển mỗi ngày, mà còn là một quyết định nâng chất lượng cuộc sống.

Trong tháng 11/2025, khách hàng mua xe VinFast VF 3 và VF 5 sẽ được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng đối với VF 3 và 12 triệu đồng đối với VF 5),đồng thời được miễn phí chọn màu nâng cao (tương đương 8 triệu đồng).

Khách hàng mua xe VF 7 Plus, VF 8 và VF 9 sẽ được ưu đãi trực tiếp 50 triệu đồng hoặc có thể lựa chọn voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl với giá trị tương đương (áp dụng với VF 8 và VF 9).

Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast đều đang được hưởng ưu đãi 4% theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3”, ưu đãi lên tới 150 triệu đồng nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, nhận thêm 70 triệu đồng qua tài khoản VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội và TPHCM, ưu đãi thêm 2% khi mua xe qua kênh trực tuyến... Nếu mua xe trả góp, khách hàng được hỗ trợ vay tới 80% và ưu đãi lãi suất 3-4%/năm trong 3 năm đầu so với mức thị trường.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: https://vinfastauto.com/vn_vi hoặc liên hệ đại lý phân phối VinFast gần nhất.

Tác giả: Minh Linh

Nguồn tin: vanhoavaphattrien.vn