Chủ tiệm cầm đồ bị đâm chết, nghi phạm sa lưới sau vài giờ

Nghi phạm sát hại bà chủ tiệm cầm đồ đã bị bắt sau vài giờ gây án - Ảnh: T.G.

Chiều 23-4, UBND phường Đồng Sơn (tỉnh Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là nữ chủ tiệm cầm đồ 63 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, một người đàn ông đến tiệm cầm đồ trên địa bàn phường. Tại đây, người này xảy ra cãi vả, xô xát với nữ chủ tiệm.

Sau đó người đàn ông bỏ chạy. Khi người dân vào bên trong, phát hiện chủ tiệm nằm trong vũng máu, trên người có nhiều vết thương nghi do bị đâm.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan công an địa phương đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt nghi phạm.

Được biết nghi phạm đã bị bắt tại một tiệm Internet trên địa bàn phường Đồng Thuận lúc 16h chiều cùng ngày. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Dũng (34 tuổi, trú phường Đồng Sơn), còn nạn nhân là bà N.T.T. (63 tuổi, trú phường Đồng Sơn).

Tác giả: QUỐC NAM

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ